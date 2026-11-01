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Decenas de miles de jóvenes se manifiestan en Alemania

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dozenaka mila gazte kalera atera dira Alemanian

EITB

Última actualización

Decenas de miles de personas se han manifestado este sábado pacíficamente por las principales ciudades alemanas para pedir mejoras en la educación, justicia social y denunciar la carestía de la vida, aunque después de las marchas se han producido algunos disturbios.

Alemania Manifestaciones Europa Internacional

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