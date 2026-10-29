Flávio Bolsonaro se declara "presidente electo de Brasil" y luego da marcha atrás

Tras pocas horas de aterrizar en Estados Unidos después de huir de Brasil, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, derrotado en las elecciones presidenciales, se declaró este miércoles el "verdadero presidente electo de Brasil" para luego dar marcha atrás y designarse "líder de Brasil".



El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro compartió en su perfil de X dos cartas abiertas en un intervalo de 30 minutos, en las que denunció, sin pruebas, que hubo un supuesto "fraude" en la segunda vuelta electoral del domingo.



El actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, fue reelegido con el 52 % de los votos frente al 48 % del ya excandidato del Partido Liberal (PL), diferencia que se tradujo en más de cuatro millones de votos.



Flávio no ha aceptado su derrota desde entonces. La misma noche del domingo, pidió la "anulación" de los comicios; el lunes, bajó el tono y adelantó que denunciará ante la Justicia la candidatura de Lula por supuestos abusos de poder; y el martes, huyó de Brasil vía Argentina después de que le ordenaran entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por blanqueo de capitales.



Este miércoles, aterrizó en Miami (Florida, EE.UU.) acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro, y de sus dos hijas, tras recibir el beneplácito del Gobierno de Donald Trump, aliado de su padre Jair, este último en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por tramar un golpe de Estado contra Lula.



Fue ya en EE.UU. que Flávio publicó las dos versiones de su carta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha desentendido de las declaraciones de Flávio Bolsonaro, si bien ha denunciado que el excandidato ha recibido un trato "injusto".