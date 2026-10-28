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Bolsonaro llega a Estados Unidos huyendo de la Justicia brasileña
Euskaraz irakurri: Bolsonaro AEBra heldu da, Brasilgo Justiziatik ihesi
El político ultraderechista Flávio Bolsonaro ha llegado a Miami (Estados Unidos) tras perder las elecciones de Brasil. El Tribunal Supremo brasileño abrió una investigación por blanqueo de capitales y le ordenó que entregara el pasaporte.
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