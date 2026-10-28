Brasil
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Bolsonaro llega a Estados Unidos huyendo de la Justicia brasileña

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bolsonaro AEBra heldu da, Brasilgo Justiziatik ihesi

EITB

Última actualización

El político ultraderechista Flávio Bolsonaro ha llegado a Miami (Estados Unidos) tras perder las elecciones de Brasil. El Tribunal Supremo brasileño abrió una investigación por blanqueo de capitales y le ordenó que entregara el pasaporte.

Brasil Estados Unidos Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X