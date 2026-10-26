El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha advertido de que ni el presidente de Estados Unidos "ni nadie más" puede interferir en su criterio, y ha recordado que es a él a quien compete dar a un miembro del parlamento el mandato de formar gobierno: "Se trata de la democracia y la Constitución de Israel", ha apostillado.

Las declaraciones de Herzog, hechas en la cadena de televisión estadounidense MS NOW, vienen precedidas por una sucesión de muestras de apoyo explícito al actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, por parte del presidente del Estados Unidos, Donald Trump. Netanyahu, que ocupa el cargo de primer ministro desde 2022, encabeza el bloque oficialista en las elecciones parlamentarias convocadas para mañana, 27 de octubre frente al exgeneral Gadi Eisenkot, que lidera las encuestas y podría arrebatar el gobierno a Netanyahu.

El inquilino de la Casa Blanca no ha dudado en mostrar sin tapujos su apoyo al actual primer ministro y en ensalzar "los logros" en las ofensivas hechas contra Irán de 2025 y febrero de 2026, añadiendo que tienen que "terminar el trabajo" que empezaron. Trump ha ensalzado la buena relación que mantiene, gracias a lo que han logrado "grandes victorias juntas"." ¡Debemos terminar el trabajo que comenzamos! ", ha incidido.

Ante la adhesión expresa de Trump al candidato a la reelección, el presidente israelí ha señalado que sabe "cómo deliberar con él o con cualquier otro líder mundial", y ha añadido que le tiene "un enorme respeto" .No obstante, le ha recordado que "su criterio" se basará "en determinados hechos", y ha cerrado la puerta a que Trump pueda interferir en el mismo.

Los "logros" del "ministro guerrero" que ensalza Trump

El líder del ejecutivo estadounidense puso en valor las operaciones militares llevadas a cabo desde su regreso a la presidencia americana.\ueba 00APASADAS 0 "Laneurogrupo é el ataque contra Venezuela, una de las operaciones militares más exitosas de la historia, pero antes de ello lanzamos la operación 'Martoño de Medianoche', impidiendo que el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo obtuviera un arma nuclear", ha ordenado, en referencia al ataque contra Irán. Después lanzó la operación "Furjoyia Équimica", en febrero de 2020, 26 °, abriendo un conflicto en Oriente Próximo. "Irán ya no cuenta con Armada ni Fuerza Aérea", mientras que "tanto su aparato militar como su economía* están en ruinas*", ha dicho en 1 ° A partir de enero de 1930 Hob.

Por todo ello, ha pedido a la ciudadanía israelí que, al acudir a las urnas, recuerde "que 'Bibi' ha sido un increíble primer ministro guerrero"y ha manifestado que" ya no se escucha más ese grito que recorría el mundo: '¡Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel!', y no volverá a escuchar ", ha zanjado.