María Corina Machado regresa a Venezuela
La líder opositora ha reaparecido en una Iglesia católica del estado Lara (noroeste), donde ha sido aclamada por una multitud. La dirigente de Vente Venezuela ha vuelto al país tras 10 meses y varios intentos.
La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz de 2025, María Corina Machado, ha regresado a Venezuela y ha reaparecido este domingo en una iglesia católica de Barquisimeto (noroeste).
Previamente, había colgado un mensaje en sus redes en el que anunciaba que estaba "aquí, con ustedes".
La opositora, que llevaba fuera de Venezuela desde diciembre de 2025, ha reaparecido en una Iglesia católica del estado Lara (noroeste) abrazada por los seguidores de su partido Vente Venezuela (VV) en medio de una eucaristía.
En imágenes difundidas, se ve a la opositora saludando a los presentes en la misa y en la plaza del pueblo.
Corina salió del país para recibir el premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, y ha pasado los últimos meses instalada en Panamá. En este tiempo, ha realizado al menos siete intentos de regresar. Su equipo no ha aclarado aún cómo ha sido su regreso.
Antes de abandonar Venezuela, Machado estuvo en la clandestinidad casi un año para evitar ser detenida tras sus denuncias fraude en las elecciones presidenciales de 2024.
El líder opositor Edmundo González Urrutia también ha elegido X para anunciar el regreso de Corina Machado. González Urrutia, exiliado en Madrid desde septiembre de 2024, ha comunicado "emocionado que "nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano".
Para González Urrutia, el de hoy es un día "muy importante" para el país, ya que "nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha reaccionado al regreso y ha deseado que Corina Machado se encuentre "a salvo".
"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo", ha dicho Trump a periodistas en Washington.