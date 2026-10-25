María Corina Machado regresa a Venezuela

La opositora, que llevaba fuera de Venezuela desde diciembre de 2025, ha reaparecido en una Iglesia católica del estado Lara (noroeste) abrazada por los seguidores de su partido Vente Venezuela (VV) en medio de una eucaristía.



En imágenes difundidas, se ve a la opositora saludando a los presentes en la misa y en la plaza del pueblo.

Corina salió del país para recibir el premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, y ha pasado los últimos meses instalada en Panamá. En este tiempo, ha realizado al menos siete intentos de regresar. Su equipo no ha aclarado aún cómo ha sido su regreso.

Antes de abandonar Venezuela, Machado estuvo en la clandestinidad casi un año para evitar ser detenida tras sus denuncias fraude en las elecciones presidenciales de 2024.