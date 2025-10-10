Nobel
La opositora venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025

El Comité Noruego ha reconocido este viernes con el premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.
La líder antichavista María Corina Machado EFE
Euskaraz irakurri: Maria Corina Machado oposizioko kide venezuelarra, 2025eko Bakearen Nobel sariduna
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Sucede a la principal asociación japonesa de las víctimas de las bombas atómicas, conocida como Nihon Hidankyo, en una edición marcada por los alegatos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en favor de fuese él la persona reconocida este año con el Nobel.

El Instituto Noruego había registrado este año un total de 338 candidaturas, 244 de ellas correspondientes a personas a título individual y 94 a organizaciones. 

