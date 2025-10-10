Maria Corina Machado oposizioko kide venezuelarra, 2025eko Bakearen Nobel sariduna
Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko liderrak irabazi du 2025eko Bakearen Nobel Saria, "Venezuelako herriaren eskubide demokratikoak sustatzen egindako lan nekaezinagatik eta diktaduratik demokraziarako trantsizio justu eta baketsua lortzeko egindako lanagatik", iragarri du ostiral honetan Oslon egoitza duen Norvegiako Nobel Batzordeak.
2025eko Bakearen Nobel Saria "bakearen defendatzaile ausart eta konprometituari ematen zaio, iluntasun gero eta handiagoan demokraziaren garrari bizirik eusten dion emakumeari", esan du Jørgen Watne Frydnes Norvegiako Nobel Batzordeko presidenteak epaiaren irakurketan.
Machadok erakutsi du demokraziaren tresnak bakearenak ere badirela, azpimarratu du batzordeak, eta gaineratu du sarituak etorkizun desberdin baten itxaropena irudikatzen duela, non herritarren oinarrizko eskubideak babestuko diren eta haien ahotsak entzungo diren.
Venezuelako mugimendu demokratikoaren buru gisa, Machado Latinoamerikako ausardia zibilaren adibiderik apartenetarikoa da, nabarmendu du batzordeak.
Saritutakoa figura giltzarri eta bateratzailea izan da. Sakon zatituta dagoen oposizio politikoan, hauteskunde askeen exijentzian eremu komuna aurkitu du, gaineratu du.
Norvegiako Institutuak 338 hautagaitza erregistratu zituen aurten, horietatik 244 norbanakoenak eta 94 erakundeenak.
