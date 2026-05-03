Bi egunez luzatu dute Flotillako bi aktibisten atxiloaldia
Thiago Avila brasildarra eta Saif Abukeshek palestinar-espainiarra dira Global Sumud Flotillan parte hartzeagatik Israelgo indarrek atxilotuta dituztenak.
Saif Abukeshek ekintzaile palestinar-espainiarraren eta Thiago Avila ekintzaile brasildarraren atxiloketa bi egunez luzatu du Axkelongo Magistratuen Auzitegiak, Adalah Global Sumud Flotillako bi kideak ordezkatzen dituen zentroak jakitera eman duenez.
Osasunez ondo egon arren, shock egoeran dago Saif Abukeshek ekintzailea ostegunean Israelek atxilo hartu zuenetik. Haren emazte Sallyk esan duenez, gose greba hasi du protesta gisa.
Adalahren arabera, preso dituztenetik tratu txarrak jaso dituzte, baita legez kanpoko galdeketak ere.
Ohar baten bidez zabaldu duenez, Avilari "kolpeak" eman dizkiote eta lurretik arrastaka eraman dute. Gainera, inkomunikatuta izan dute atxilotu zutenetik, eta, ondorioz, min handia du, zauriak ditu eta konortea galdu du tarteka.
Bestalde, abokatuen arabera, Israelgo inteligentzia eta segurtasun zerbitzuek egindako galdeketak ez dira legezkoak, "talde terrorista bateko kide" direlakoan galdekatu baitituzte.
Abukesheken kasuan, "eskuak lotuta eta begiak estalita" izan dute, eta jarrera ezerosoetan jarri dute sarri atxilo hartu zutenetik. Horrek hematomak eragin dizkio aurpegian eta eskuetan.
Saif Abukeshek ekintzailea 'shock' egoeran dago eta gose greba hasi du
Global Sumud Flotillako ekintzaileak legez ordezkatzen dituen Israelgo Adalah erakundeak baieztatu du Shikmako atxilotze zentroan (Ashkelon hirian) daudela Thiago Avila brasildarra eta Saif Abukeshek. Bestalde, salatu du kartzelan daudenetik tratu txarrak jasaten ari direla bi ekintzaileak, bai eta "galdeketa ilegalak" ere.
