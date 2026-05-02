Global Sumud Flotilla
Saif Abukeshek ekintzailea 'shock' egoeran dago eta gose greba hasi du

Global Sumud Flotillako ekintzaileak legez ordezkatzen dituen Israelgo Adalah erakundeak baieztatu du Shikmako atxilotze zentroan (Ashkelon hirian) daudela Thiago Avila brasildarra eta Saif Abukeshek.

Saif Abukeshek
Saif Abukeshek. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Osasunez ondo egon arren, shock egoeran dago Saif Abukeshek ekintzailea, joan zen ostegunean Israelek atxilo hartu zuenetik. Haren emazte Sallyk azaldu duenez, gose greba hasi du protesta gisa.

Espainiako Tel Aviven duen kontsulatuak eman dio horren berri Sallyri. Bien bitartean, Saif Abukeshek eta Thiago Avila ekintzaila brasildarra Israelera eraman dituzte, Global Sumud Flotillan parte hartzen ari zirela Greziainguruko uretan atxilotu ostean.

Esan bezala, ordu batzuk geroago, kontsulatuko langileekin hamar bat minutuko solasaldia izan du Abukeshek, eta osasun egoera "onean" esan dute, gorputzean "zauri txiki" batzuk baditu ere. 

Zaintza ontzi batean zihoan 

Sallyk ziurtatu du bere senarrak ez zuela Global Sumud Flotillarekin Gazara iristeko asmorik, egoera arriskutsu horri aurre egin nahi ez ziolako. Zentzu horretan, azaldu du zaintza lanak egiten ari zen ontzi batean zegoela.

Iturri horren arabera, erakundeko abokatuek izan dute azkenean atxilotuekin hitz egiteko aukera.

