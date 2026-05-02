EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA
Donostian emaztea hiltzen saiatu zen gizona espetxeratzeko agindua eman du epaileak

Hilketa saiakera egotzita, 26 urteko gizona kartzelan sartzeko agindua eman du epaileak.

donostia-pena-goni-eraso-lekua
Agentziak | EITB

Donostian emaztea itotzen saiatu zen gizona kartzelan sartzeko agindua eman du epaileak, hilketa saiakera egotzita.

26 urteko gizonak gaur deklaratu du epailearen aurrean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Erasoa ostiralean gertatu zen Gipuzkoako hiriburuan. Etzaintzak telefono dei bat jaso zuen 03:10ean, etxebizitza batean emakume bat erasoa jasaten ari zela ohartarazteko.

Agenteak bertara iritsi zirenean, erasotzailea biktimaren gainean aurkitu zuten etxeko gela batean, hura ito nahian. Agenteek erasoa gelditzea eta konorterik gabe zegoen emakumea bere onera itzultzea lortu zuten.

Horren aurrean, erasotzailea (26 urte) atxilotu egin zuten, genero indarkeriaren eremuan egindako hilketa saiakera egotzita, eta komisariara eraman zuten, beharrezko izapideak egiteko. Biktima (24 urte) osasun zentro batera eraman zuten, eta, beharrezko arreta jaso ondoren, alta eman zioten. 

