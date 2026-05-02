VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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El juez envía a prisión al hombre que intentó matar a su pareja en San Sebastián

Tras declarar hoy en los juzgados, el juez ha dado la orden de que entre en prisión acusado de tentativa de homicidio. El hombre, de 26 años, fue detenido el viernes.

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Euskaraz irakurri: Donostian emaztea hiltzen saiatu zen gizona espetxeratzeko agindua eman du epaileak
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Agencias | EITB

Última actualización

El juez ha enviado a prisión al individuo de 26 años de edad detenido este pasado viernes en San Sebastián, acusado de un intento de homicidio después de intentar estrangular a su pareja, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos ocurrieron a las 03:10 horas en un piso de la capital guipuzcoana, cuando una llamada de teléfono alertó a la Ertzaintza de que un hombre estaría agrediendo a una mujer.

A la llegada de las patrullas al domicilio, el agresor se encontraba en una habitación del domicilio encima de la víctima, estrangulándola. Los agentes consiguieron parar la agresión y poner a salvo a la mujer, que se encontraba semiinconsciente.

El hombre, de 26 años, fue detenido acusado de intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género y fue conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes. La víctima, de 24 años, tuvo que ser trasladada a un centro médico para ser atendida y, posteriormente, fue dada de alta médica. 

Un hombre intenta estrangular a su mujer en San Sebastián
Violencia machista Donostia-San Sebastián Víctimas de violencia machista Sociedad

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