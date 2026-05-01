Un explorador vasco halla el posible origen de la leyenda de Zerzura, el mítico oasis blanco

Una expedición avalada por la Sociedad Geográfica Española ha localizado en Chad el posible origen de la leyenda de Zerzura, el mítico oasis blanco que durante siglos fascinó a exploradores árabes y europeos. El investigador vasco Miguel Gutiérrez-Garitano defiende que este enclave legendario no estaría en Egipto, como se pensaba hasta ahora, sino en la región de los lagos de Ounianga, en pleno desierto del Sáhara.

Según el explorador, las descripciones medievales sobre Zerzura coinciden con las características de esta zona remota del norte chadiano. Las antiguas fuentes hablaban de un gran oasis lleno de aves, una ciudad blanca y un lugar de riqueza en medio del desierto. En Ounianga abundan los lagos rodeados de vegetación, numerosas aves migratorias y construcciones levantadas con piedra caliza blanca.

Gutiérrez-Garitano también destaca la importancia histórica del lugar como punto estratégico de paso de caravanas comerciales y de esclavos, donde se almacenaban sal, agua y grano. Además, en la zona existen tumbas megalíticas y dos grandes colinas gemelas que podrían haber alimentado la leyenda del rey y la reina petrificados mencionados en antiguos relatos.

El investigador presentará las conclusiones de esta expedición en la Sociedad Geográfica Nacional, donde expondrá una teoría que podría reescribir uno de los grandes misterios de la exploración moderna. Zerzura fue buscada durante décadas por el explorador húngaro Lazlo Almasy, cuya figura inspiró la película El paciente inglés.