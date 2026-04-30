Propuesta en el Parlamento

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El Parlamento tramitará la propuesta para jugar al bingo sin multas en centros de mayores

La propuesta llega después de la polémica en un hogar del jubilado de Bilbao, expuesto a multas porque en el centro se jugaba al bingo con cartones a 20 céntimos.
GRAFCAV6604. BILBAO, 18/11/2025.- Tres pensionistas dan un paseo este martes. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha advertido hoy que será el supervisor fiscal el que decidirá el calendario y la metodología que utilizará para elaborar el informe adicional sobre la reforma de las pensiones encargado por el Gobierno. EFE/Luis Tejido

Imagen de archivo de un grupo de jubilados. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Adinekoen zentroetan bingoan jokatzeko aukera irekiko du Legebiltzarrak
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EITB

Última actualización

Tras la polémica ocurrida en un hogar del jubilado de Bilbao, el Parlamento Vasco ha aceptado tramitar una proposición de ley del PP que plantea la modificación de la actual normativa del Juego. El objetivo es que se concrete en la norma que, por ejemplo, los usuarios de centros de mayores y de otras asociaciones sociales puedan jugar al bingo como una actividad sin ánimo de lucro, sin el temor a recibir multas que pueden llegar a los 60.000 euros.

La parlamentaria del PP Ainhoa Domaica ha sido la impulsora de esta propuesta de modificación legislativa, que presentó después de conocerse que un hogar del jubilado de Santutxu, en Bilbao, se expone a multas porque en el centro se jugaba al bingo con cartones a 20 céntimos.

Los grupos podrán presentar enmiendas

La iniciativa ha llegado este jueves al pleno de la Cámara, que ha acordado su toma en consideración, por lo que ahora la propuesta entrará en la fase de debate en ponencia y comisión, donde los grupos podrán presentar sus enmiendas.

A los votos afirmativos del PP para que continúe el recorrido parlamentario de la proposición de ley se han unido los del PNV, PSE-EE y Vox, mientras que EH Bildu y Sumar se han abstenido.

Parlamento Vasco Sociedad

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