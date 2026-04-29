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Jornada de protestas en Bilbao y Donostia en una huelga médica que sigue escalando

Bilbao y San Sebastián acogerán esta tarde movilizaciones. Las y los médicos en huelga denuncian presiones por parte del Departamento de Salud del Gobierno Vasco para recuperar las horas extra y acusan al Ministerio de “echar balones fuera”.
huelga médicos movilización basurto

Movilización de los facultativos en el Hospital de Basurto. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Medikuen grebaren inguruko tentsioak gora egin du, eta protestak deituta daude Bilbon eta Donostian
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EITB

Última actualización

La huelga del personal médico se ha recrudecido en las últimas horas, coincidiendo con la jornada de movilizaciones que se espera para esta tarde. Horas después de que el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, pidiese la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, desde el ámbito de las y los médicos han querido señalar también al Gobierno Vasco. Según han denunciado, los facultativos han recibido presiones por parte del Departamento de Salud para recuperar las peonadas (horas extra).

Desde Salud, mientras, subrayan que el Gobierno Vasco ha mantenido una actitud abierta desde el principio; que ha celebrado reuniones con los profesionales y que la relación con los sindicatos médicos de Euskadi es continua y buena.

Críticas al Ministerio de Sanidad

Las y los médicos en huelga también cuestionan al Ministerio de Sanidad. El Sindicato Médico de Euskadi (SME) ha acusado al Ministerio de Sanidad de "echar balones fuera y responsabilizar a otros de su propio inmovilismo".

En este contexto llegan las movilizaciones convocadas por los sindicatos en Bilbao y San Sebastián, para las 18.30 horas, que se esperan muy numerosas.

Las y los facultativos señalan que el nuevo acuerdo con el Ministerio "debe contemplar" cuestiones como "un ámbito de negociación propio con un sistema de representación y negociación específico para el personal médico y facultativo". Además, reclaman "una nueva clasificación profesional basada en los créditos universitarios, la especialización y el nivel de responsabilidad".

En tercer lugar, los médicos reivindican una jornada ordinaria de 35 horas semanales y que, cuando se rebase, las horas siguientes "sean voluntarias. En la misma línea, piden que se consideren como “exceso de jornada”, se retribuyan por encima de la hora ordinaria máxima y computen para la jubilación, tanto en atención primaria como en hospitalaria".

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