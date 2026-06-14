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Muchos barrios de Vitoria-Gasteiz cuentan con su propio personaje de fiestas

Muchos barrios de Vitoria-Gasteiz cuentan con su propio personaje de fiestas
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Euskaraz irakurri: Gasteizko auzoetan, nork bere jaietako pertsonaia du
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EITB

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En la capital alavesa, muchos barrios cuentan con su propio personaje, que da un carácter especial a las fiestas locales. Son un ejemplo de auzolan que ayuda a construir el carácter de barrio en torno a una figura. Una docena de barrios de Vitoria-Gasteiz cuentan ya con sus propios protagonistas de las fiestas locales, siempre ligados al carácter de barrio. 

Vitoria-Gasteiz Fiestas Ocio Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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