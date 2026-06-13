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Osasun Bidasoa reúne a 3000 personas en Irun para exigir unos servicios sanitarios públicos de calidad

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 3.000 pertsona inguru bildu ditu Osasun Bidasoak Irunen, kalitatezko osasun-zerbitzu publikoak eskatzeko
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Agencias | EITB

Última actualización

Este sábado han vuelto a exigir mejoras urgentes en la sanidad pública y han denunciado el riesgo de colapso en el Hospital Bidasoa y en los centros de atención primaria de la comarca. Los convocantes han recordado la manifestación de hace un año en la que se reunieron 12 000 personas en protesta por el cierre de las urgencias pediátricas y del servicio de psiquiatría infanto-juvenil y han denunciado que la situación no ha mejorado.

Irún Osakidetza Manifestaciones Sociedad

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