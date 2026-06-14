Castro Urdiales
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Muere ahogado un vizcaíno de 43 años en la playa de Oriñón, en Castro Urdiales

El aviso se recibió hacia las 17:45 horas. Los rescatadores localizaron a la víctima flotando en el agua y, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, no fue posible salvar su vida.

(Foto de ARCHIVO) Playa de Oriñón REMITIDA / HANDOUT por TURISMO DE CANTABRIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/5/2021
playa de Oriñón, en Castro Urdiales. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: 43 urteko bizkaitar bat itota hil da Castro Urdialeseko Oriñon hondartzan
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EITB

Última actualización

Un vizcaíno de 43 años ha fallecido este sábado por la tarde ahogado en la playa de Oriñón, en Castro Urdiales, según han informado los servicios de emergencia.

El aviso se recibió hacia las 17:45 horas en el Centro de Atención a Emergencias 112, que movilizó al personal sanitario que prestaba servicio en el arenal. 

Los rescatadores localizaron a la víctima flotando en el agua, en la zona de la desembocadura de la ría de Oriñón y la sacaron del mar para practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, no fue posible salvar su vida.

Bizkaia Sociedad

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