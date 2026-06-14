Muere ahogado un vizcaíno de 43 años en la playa de Oriñón, en Castro Urdiales

Un vizcaíno de 43 años ha fallecido este sábado por la tarde ahogado en la playa de Oriñón, en Castro Urdiales, según han informado los servicios de emergencia.

El aviso se recibió hacia las 17:45 horas en el Centro de Atención a Emergencias 112, que movilizó al personal sanitario que prestaba servicio en el arenal.

Los rescatadores localizaron a la víctima flotando en el agua, en la zona de la desembocadura de la ría de Oriñón y la sacaron del mar para practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, no fue posible salvar su vida.