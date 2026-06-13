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1500 drones iluminan Bilbao por el 125 aniversario de Iberdrola

1500 drones iluminan Bilbao por el 125 aniversario de Iberdrola
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 1.500 dronek Bilboko zerua argiztatu dute, Iberdrolaren 125. urteurrena ospatzeko
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EITB

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Multitud de personas han disfrutado de esta coreografía con música y efectos visuales, diseñados específicamente para este cumpleaños. El cielo de Bilbao se ha iluminado con diferentes figuras para conmemorar el 125 aniversario de Iberdrola.

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