1500 drones iluminan Bilbao por el 125 aniversario de Iberdrola
Multitud de personas han disfrutado de esta coreografía con música y efectos visuales, diseñados específicamente para este cumpleaños. El cielo de Bilbao se ha iluminado con diferentes figuras para conmemorar el 125 aniversario de Iberdrola.
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Fiesta gigante de EHU
Alrededor de 4000 estudiantes que finalizan sus estudios se han reunido en el gran evento de graduación de EHU, en el que han participado Nøgen, Janus Lester, Maialen Lujanbio y Amets Arzallus.
La Asamblea Feminista denuncia el uso político que se está haciendo de los casos de abusos de Errenteria
La Asamblea Feminista de Errenteria ha llamado una concentración este viernes por la tarde para denunciar la instrumentalización de los dos casos de abusos sexuales que se han conocido este último mes. Han agradecido la gestión que ha hecho el Ayuntamiento, y han denunciado que juristas, periodistas y algunos partidos políticos han utilizado estos casos para buscar rédito político.
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Etzakit, Lia Kali y Orquesta Mondragón, protagonistas de los conciertos de la Semana Grande en Sagües
Además, estos grupos también actuarán del 8 al 15 de agosto en el escenario de la Zurriola: Veintiuno, Nat Simons, Aurora Beltrán, Sanguijuelas del Guadiana, Malmö y Süne.
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Afecciones al tráfico en Bilbao por la fiesta de graduación de la EHU en San Mamés y el 125 aniversario de Iberdrola
Las mayores restricciones llegarán a partir de las 20.00 horas, cuando se cortarán varias calles y los puentes de La Salve y Deusto.
San Mamés acoge hoy la gran fiesta de graduación de EHU
Se trata de la primera graduación conjunta de EHU que reunirá a más de 4000 estudiantes de último año de grado y posgrado. El acto arrancará a las 18:30 horas y contará con las actuaciones de los grupos Nogen y Janus Lester, además de los bertsolaris Maialen Lujanbio y Amets Arzallus, entre otros.