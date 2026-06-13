1500 drones iluminan Bilbao por el 125 aniversario de Iberdrola

La Asamblea Feminista de Errenteria ha llamado una concentración este viernes por la tarde para denunciar la instrumentalización de los dos casos de abusos sexuales que se han conocido este último mes. Han agradecido la gestión que ha hecho el Ayuntamiento, y han denunciado que juristas, periodistas y algunos partidos políticos han utilizado estos casos para buscar rédito político.