BIZKAIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Miles de personas se acercan a Urkiola para disfrutar de la feria y la romería de San Antonio

Urkiola San Antonio eguna
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Urkiolara hurbildu dira milaka lagun, San Antonio eguneko azokaz eta erromeriaz gozatzera
author image

EITB

Última actualización

También los hay que no fallan cada año, siguiendo la tradición. Por primera vez, los visitantes han organizado un concurso para elegir al mejor semental. Tampoco faltan la feria, los bertsolaris y las actividades para los niños.

Bizkaia Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Gran ambiente en Pamplona en las horas previas a la manifestación de Kontseilua por el euskera

Una gran manifestación a favor del euskera va a llenar las calles de Pamplona esta tarde. Convocada por Kontseilua, miles de euskaltzales van a marchar por la capital navarra, en una iniciativa que busca visibilizar el apoyo social a nuestra lengua propia y reclamar nuevos avances en materia de derechos linguísticos. Ha habido diferentes actos ya desde la mañana.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Asamblea Feminista denuncia el uso político que se está haciendo de los casos de abusos de Errenteria

La Asamblea Feminista de Errenteria ha llamado una concentración este viernes por la tarde para denunciar la instrumentalización de los dos casos de abusos sexuales que se han conocido este último mes. Han agradecido la gestión que ha hecho el Ayuntamiento, y han denunciado que juristas, periodistas y algunos partidos políticos han utilizado estos casos para buscar rédito político.

Cargar más
Publicidad
X