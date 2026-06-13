Todo listo en Amurrio para celebrar Araba Euskaraz por sexta vez
La fiesta de las ikastolas alavesas dará comienzo a las 10:00 horas con el acto de inauguración. Además de una jornada festiva, los organizadores quieren que sea "un espacio reivindicativo por los derechos lingüísticos".
Amurrio espera este domingo a miles de personas con motivo de Araba Euskaraz, la fiesta de las ikastolas de Álava, que este año se celebra bajo el lema "Taupadak berpiztu!" (resucitar latidos), una fiesta a la que va a acompañar el buen tiempo.
En los últimos cuatro años ocho ikastolas alavesas han organizado conjuntamente la fiesta en el parque Olarizu de Vitoria-Gasteiz, pero de cara a la edición de 2026 decidieron celebrarla en Amurrio. El mayor peso de la organización ha recaído en la ikastola Aresketa, pero han tenido el apoyo de las otras siete ikastolas.
Es la sexta vez que Amurrio se encarga de la organización de Araba Euskaraz y la localidad ha afrontado el reto con entusiamo.
El presidente de Araba Euskaraz Kultur Elkartea, Unai Mendizabal, destacó en la presentación que "nuestro deseo es fortalecer los latidos del euskera y que el euskera llegue a todos los ciudadanos; no sólo en la ikastola, sino en la calle, en la plaza y en la vida cotidiana". Y es que, "Araba Euskaraz no es una simple fiesta de un territorio, sino uno de los principales escaparates del papel activo que juegan las ikastolas en la revitalización y transmisión del euskera", defendió.
"Desde la creación de las ikastolas se ha dado un gran salto en la euskaldunización, pero ante el estancamiento en el uso, y los ataques contra el euskera que se están produciendo, es hora de dar una respuesta conjunta", señaló, por lo que llamó a "unir las fuerzas de las instituciones públicas y de la ciudadanía", subrayando que "Araba Euskaraz no sólo es un punto de encuentro alegre, sino también un espacio reivindicativo para exigir los derechos lingüísticos".
Programa dividido en tres zonas
El acto de inauguración se celebrará a las 10:00 horas en la Ikastola Aresketa.
Posteriormente, se dará inicio a una completa oferta de actividades para todas las edades repartidos en tres espacios:
- Zona 1, en el Parque Bihotza: Dantza topaketa, Herri Kirolak, Ugarte Otxotea, Belgorri, EH Sukarra y Akerbeltz. Reto de los alumnos de Primaria. El reto de los de ESO se celebrará por todos los espacios. Aquí se ubicarán el rincón de APDEMA, el Bosque de los Niños y Berria Txokoa. También se ubicará la Kukaña de Bicicleta de Euskaltel.
- Zona 2, Txinparta: Porrotx eta Marimotots, NUN Gazte Talent, Ganibet, Nafarroa 1512 y Bad Sound. Rincones Argitxo y Kaiku, y escuela de alimentación de Eroski.
- Zona 3, Taupadak: Zumba, Loa y Laia en directo, Yogurina Borova y Patxi y Konpania, hinchables y zona Makusi. El Grupo de Tiempo Libre Kirikiño ofrecerá talleres y juegos, y Club de Ajedrez de la localidad organizará partidas de ajedrez.
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