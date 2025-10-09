FIESTA DE LAS IKASTOLAS DE ÁLAVA

Araba euskaraz 2026 se celebrará en Amurrio el 14 de junio

Araba Euskaraz 2026 Amurrio aurkezpena
18:00 - 20:00
Presentación de la fiesta Araba Euskaraz 2026. EITB
Euskaraz irakurri: 2026ko Araba euskaraz jaia Amurrion egingo da ekainaren 14an
author image

EITB

Última actualización

La ikastola Aresketa de Amurrio será la organizadora de la próxima edición de Araba Euskaraz, la fiesta de las ikastolas alavesas. "Taupadak berpiztu!" es el lema elegido y el logotipo un corazón atravesado por una chispa. 

Araba Euskaraz 2024 Araba-Álava Euskera Sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

