Los trabajadores de la ITV de ITASUA amenazan con una huelga indefinida si la negociación sigue bloqueada

Los trabajadores de las estaciones de ITV de ITASUA en Zarautz y Bergara han secundado su segunda jornada de huelga, convocada por los sindicatos ELA y LAB, para reivindicar el convenio de empresa. El próximo lunes llevarán a cabo un nuevo paro y, según han advertido, si no hay avances en las negociaciones, la huelga pasará a ser indefinida.

Según ha explicado ELA, mientras se negociaba el convenio, la dirección ha firmado de forma unilateral un acuerdo con tres representantes de Vitoria, conformando un pacto de eficacia limitada. Este acuerdo no ha sido consensuado con los trabajadores de Zarautz y Bergara, pero la empresa ha querido aprovecharlo para dar por terminada la negociación colectiva.

Los trabajadores exigen las mismas condiciones laborales en comparación con las otras empresas que prestan el servicio de ITV en Gipuzkoa.

Trabajan 133 horas más al año

Tienen salarios entre 2.000 y 5.000 euros más bajos.

Según los datos publicados por los sindicatos, en los últimos 5 años la familia Larrauri (propietaria de la empresa) ha percibido unos dividendos de en torno a 5 millones de euros.