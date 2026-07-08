El grupo Maruxak denuncia haber sufrido una agresión homófoba en sanfermines
El grupo musical Maruxak ha denunciado públicamente haber sufrido una agresión homófoba durante las fiestas de San Fermín.
A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el colectivo navarro ha explicado que los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la madrugada del 7 de julio, cuando dos hombres comenzaron a increpar a dos de los integrantes del grupo y a otros dos acompañantes al grito de "putos maricones". Posteriormente, los agresores les lanzaron botellas de cristal.
En su cuenta de Instagram, los integrantes de Maruxak han querido visibilizar el suceso para recordar que "estas agresiones siguen existiendo y son reales". Asimismo, han remarcado la necesidad urgente de crear espacios seguros y redes de cuidados para garantizar entornos festivos libres de odio.
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