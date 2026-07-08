Encierro rápido de los toros de Cebada Gago, con un herido por asta

Los toros de la ganadería Cebada Gago (Cádiz), conocidos por su bravura, su velocidad y peligrosidad en la carrera, han protagonizado un encierro rápido de sanfermines, con un herido por asta. La carrera ha durado 2 minutos y 26 segundos.

La manada ha salido agrupada de los corrales y ha subido la cuesta de Santo Domingo a toda velocidad encabezados por los cabestros. Un toro cárdeno ha lanzado alguna mirada hacia la izquierda del recorrido, pero sin hacer ningún derrote.



Los toros han cruzado también con rapidez la plaza del Ayuntamiento. Ha sido al final de este tramo cuando se ha producido un momento de peligro al embestir uno de los toros a un mozo, que ha trastabillado en su carrera con otro corredor, y el astado le ha rozado con el pitón en la espalda, al parecer, sin consecuencias.



Pasando la curva de Mercaderes, el grupo ha enfilado por Estafeta, donde la manada se ha estirado y los mozos han competido entre ellos por poder protagonizado su carrera por delante de las reses. Casi hacia el final de este tramo, uno toro ha trastabillado, tropezando a su vez con un cabestro, pero ha podido recomponerse en seguida y continuar con la carrera.



Muchos tropiezos se han visto también al paso de la manada por el tramo de Telefónica y, casi al llegar a la zona del callejón, uno de los toros ha golpeado a un mozo. Justo en la entrada a la Plaza de Toros una de las reses ha tropezado, provocando a su vez el tropiezo de algunos mozos. Sin embargo, se ha levantado con rapidez y ha entrado sin más complicaciones junto a sus hermanos a los corrales.