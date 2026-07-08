SAN FERMÍN
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Encierro rápido de los toros de Cebada Gago, con un herido por asta

Los toros de la ganadería gaditana han completado el recorrido en 2 minutos y 26 segundos. Además, otras dos personas han resultado heridas, por contusiones.

Segundo encierro sanfermines 2026 Cebada Gago

Segundo encierro de San Fermín 2026. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Cebada Gago ganadutegiko zezenek adarkatu bat utzi dute entzierro azkar batean
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EITB

Última actualización

Los toros de la ganadería Cebada Gago (Cádiz), conocidos por su bravura, su velocidad y peligrosidad en la carrera, han protagonizado un encierro rápido de sanfermines, con un herido por asta. La carrera ha durado 2 minutos y 26 segundos.

La manada ha salido agrupada de los corrales y ha subido la cuesta de Santo Domingo a toda velocidad encabezados por los cabestros. Un toro cárdeno ha lanzado alguna mirada hacia la izquierda del recorrido, pero sin hacer ningún derrote.

Los toros han cruzado también con rapidez la plaza del Ayuntamiento. Ha sido al final de este tramo cuando se ha producido un momento de peligro al embestir uno de los toros a un mozo, que ha trastabillado en su carrera con otro corredor, y el astado le ha rozado con el pitón en la espalda, al parecer, sin consecuencias. 

Pasando la curva de Mercaderes, el grupo ha enfilado por Estafeta, donde la manada se ha estirado y los mozos han competido entre ellos por poder protagonizado su carrera por delante de las reses. Casi hacia el final de este tramo, uno toro ha trastabillado, tropezando a su vez con un cabestro, pero ha podido recomponerse en seguida y continuar con la carrera.

Muchos tropiezos se han visto también al paso de la manada por el tramo de Telefónica y, casi al llegar a la zona del callejón, uno de los toros ha golpeado a un mozo. Justo en la entrada a la Plaza de Toros una de las reses ha tropezado, provocando a su vez el tropiezo de algunos mozos. Sin embargo, se ha levantado con rapidez y ha entrado sin más complicaciones junto a sus hermanos a los corrales. 

Un herido por asta y dos por contusiones

Los toros de Cebada Gago han dejado un balance de tres heridos, uno por un puntazo en el brazo y dos por contusiones, de los cuales el primero ha sido trasladado a un centro hospitalario. 

Vuelve a ver el segundo encierro

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PAMPLONA, 08/07/2026.- Los toros de la ganadería gaditana de Cebada Gago enfilan la calle de la Estafeta tras pasar por la curva de Mercaderes en el segundo encierro de los Sanfermines 2026, este miércoles en Pamplona. EFE/J.P. Urdiroz
18:00 - 20:00

Ganadería con más corneados

Los Cebada Gago, la segunda ganadería que más veces ha corrido por las calles de Pamplona, solo por detrás de Miura, es la ganadería que más corredores corneados ha dejado en la historia de los encierros de San Fermín, un total de 62 en 35 participaciones.

Fiestas de San Fermín Pamplona Fiestas Navarra Sociedad

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