SAN FERMIN
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Bailan el tradicional Zubigaineko dantza de Lesaka

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lesakako Zubigaineko dantza dantzatzen
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Agencias | EITB

Última actualización

Los dantzaris de Lesaka suben al petril del puente Onin para bailar el tradicional Zubigaineko dantza. Ante la atenta mirada de decenas de espectadores, celebran así el día de San Fermín.

Fiestas de San Fermín Navarra Sociedad

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