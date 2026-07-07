SAN FERMIN
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Lesakako Zubigaineko dantza San Fermin eguna ospatzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Lesakako dantzariak Onin zubiko petrila igo dira ohiko Zubigaineko dantza egiteko. Dozenaka ikusleren aurrean, San Fermin eguna ospatu dute herrian. 

Sanferminak Nafarroa Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

1.500 ikasle gehiagok jaso ahal izango dute unibertsitate-beka datorren ikasturtean, Jaurlaritzak baldintzak malgutu ondotik

Besteak beste, zailtasunak izan arren orain arte errenta-muga gainditzen zuten familietako ikasleek jaso ahal izango dute beka. Gainera, desplazamendu-laguntzak jasotzeko ez da derrigorrezkoa izango ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egitea, eta baldintza akademikoak ere malgutuko dira; zenbait kasutan 5eko nota nahikoa izango da laguntza jasotzeko.

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