Investigación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Ertzaintza abre una investigación interna para esclarecer la presunta agresión de un agente a un menor

La actuación se inició como un incidente de seguridad vial cuando, al parecer, los agentes se cruzaron con el menor que circulaba en patinete eléctrico en dirección contraria. Según las mismas fuentes, al darle el alto para proceder a la identificación, "habría hecho caso omiso a las indicaciones de los agentes para que se detuviera" y tras interceptarlo se produjo la presunta agresión por parte de un agente.
(Foto de ARCHIVO) Patrulla de la Ertzaintza EUROPA PRESS 19/4/2025
Una patrulla de la Ertzaintza. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Ertzaintzak barne-ikerketa abiatu du agente batek adingabe bati ustez egindako erasoa argitzeko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer una presunta agresión de un agente a un menor en la localidad vizcaína de Ermua el pasado domingo.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el pasado domingo la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza tuvo conocimiento, por una información trasladada por la Jefatura de la ertzain-etxea de Eibar, de una presunta agresión a un menor cuando circulaba en patinete eléctrico por parte de un recurso de la Ertzaintza en Ermua.

La actuación se inició como un incidente de seguridad vial cuando, al parecer, los agentes se cruzaron con una persona que circulaba en patinete eléctrico en dirección contraria.

Según las mismas fuentes, al darle el alto para proceder a la identificación, "habría hecho caso omiso a las indicaciones de los agentes para que se detuviera" y tras interceptarlo se produjo la presunta agresión por parte de un agente.

Asimismo, la Ertzaintza procedió a la apertura de un expediente por Ley de Seguridad Ciudadana (LSC)  por desobediencia contra el menor, así como una denuncia de tráfico por circular en sentido contrario.

La familia del menor acudió a la ertzain-etxea de Eibar para verificar los hechos relatados por el menor y la Jefa de Operaciones les ofreció la posibilidad de interponer una denuncia por los hechos que relataron.

Finalmente, la familia no interpuso la denuncia en la ertzain-etxea pero la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza, tras tener conocimiento de lo sucedido, ha abierto una investigación para poder esclarecer los hechos.

Ertzaintza Niños Ermua Sociedad

Te puede interesar

Santiago Bidea Camino Santiago
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Detenido un hombre de 76 años por abusos sexuales a peregrinas en el Camino de Santiago en Hondarribia

Después de una denuncia la semana pasada, y tras las indagaciones oportunas, la Ertzaintza conoció que, desde el mes de junio, al menos otras siete mujeres podrían haber sufrido abusos similares en la misma zona, cometidos por una persona de similares características físicas. En todos los casos, las víctimas eran mujeres extranjeras que transitaban solas por la localidad Hondarribia.

asun casasola nagore laffage irun omenaldia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Irun recuerda a Nagore Laffage en el 18º aniversario de su asesinato

Irun ha recordado este martes en un acto multitudinario a la joven Nagore Laffage, cuando se cumplen 18 años desde que fuera asesinada por José Diego Yllanes en la capital navarra durante los Sanfermines de 2008. El acto, organizado por la Casa de Mujeres de Irun, ha servido para arropar a su madre, Asun Casasola, y reivindicar el derecho de las mujeres a disfrutar en igualdad de todos los espacios y ámbitos de la vida.

Cargar más
Publicidad
X