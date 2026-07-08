La Ertzaintza abre una investigación interna para esclarecer la presunta agresión de un agente a un menor

Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer una presunta agresión de un agente a un menor en la localidad vizcaína de Ermua el pasado domingo.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el pasado domingo la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza tuvo conocimiento, por una información trasladada por la Jefatura de la ertzain-etxea de Eibar, de una presunta agresión a un menor cuando circulaba en patinete eléctrico por parte de un recurso de la Ertzaintza en Ermua.

La actuación se inició como un incidente de seguridad vial cuando, al parecer, los agentes se cruzaron con una persona que circulaba en patinete eléctrico en dirección contraria.

Según las mismas fuentes, al darle el alto para proceder a la identificación, "habría hecho caso omiso a las indicaciones de los agentes para que se detuviera" y tras interceptarlo se produjo la presunta agresión por parte de un agente.

Asimismo, la Ertzaintza procedió a la apertura de un expediente por Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) por desobediencia contra el menor, así como una denuncia de tráfico por circular en sentido contrario.

La familia del menor acudió a la ertzain-etxea de Eibar para verificar los hechos relatados por el menor y la Jefa de Operaciones les ofreció la posibilidad de interponer una denuncia por los hechos que relataron.

Finalmente, la familia no interpuso la denuncia en la ertzain-etxea pero la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza, tras tener conocimiento de lo sucedido, ha abierto una investigación para poder esclarecer los hechos.