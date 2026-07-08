Ikerketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ertzaintzak barne-ikerketa abiatu du agente batek adingabe bati ustez egindako erasoa argitzeko

Jarduketa bide-segurtasuneko gertakari gisa hasi zen, antza denez, agenteak patinete elektrikoan kontrako noranzkoan zihoan adingabearekin gurutzatu zirenean. Iturri horien arabera, identifikatzeko gelditzeko eskatu ziotenean, "ez zien jaramonik egin agenteek gelditzeko emandako jarraibideei", eta atzeman ondoren gertatu zen, ustez, agentearen erasoa. 

(Foto de ARCHIVO) Patrulla de la Ertzaintza EUROPA PRESS 19/4/2025
Ertzaintzaren patruila bat. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzaren Barne Arazoetarako Sailak ikerketa bat hasi du igandean Ermuan (Bizkaia) ertzain batek adingabe bati ustez egindako erasoa argitzeko.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, joan den igandean, Ertzaintzaren Barne Gaietarako Buruzagitzak jakin zuen, Eibarko ertzain-etxeko Burutzak helarazitako informazio baten bidez, adingabe bati ustez eraso egin ziola Ertzaintzaren baliabide batek Ermuan patinete elektrikoan zirkulatzen ari zenean.

Jarduketa bide-segurtasuneko gertakari gisa hasi zen, antza denez, agenteak kontrako noranzkoan patinete elektrikoan zihoan pertsona batekin gurutzatu zirenean.

Iturri berdinen arabera, identifikazioa egiteko gelditu zutenean, "ez zien jaramonik egin agenteek gelditzeko emandako aginduei", eta atzeman zutenean gertatu zen, ustez, agentearen erasoa. 

Era berean, Ertzaintzak Herritarren Segurtasunerako Legearen (HSL) araberako espediente bat zabaldu zuen adingabearen aurka, desobedientziagatik, bai eta trafiko-salaketa bat ere, kontrako noranzkoan gidatzeagatik.

Adingabearen familia Eibarko ertzain-etxera joan zen adingabeak kontatutako gertakariak egiaztatzera, eta operazio-buruak salaketa jartzeko aukera eskaini zien, kontatu zituzten gertakariengatik.

Azkenean, familiak ez zuen salaketa jarri ertzain-etxean, baina Ertzaintzaren Barne Gaietarako Buruzagitzak, gertatutakoaren berri izan ondoren, ikerketa bat abiarazi du gertatutakoa argitu ahal izateko.

Ertzaintza Umeak Ermua Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X