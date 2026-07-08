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Será noticia: Segundo encierro de sanfermines, remite el calor intenso salvo en el interior y recomendaciones para el Bilbao BBK Live

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
PAMPLONA, 07/07/2026.- Varios mozos perseguidos por cabestros y toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro en el tramo de la Estafeta, durante el primer encierro de los Sanferimes 2026, este martes en Pamplona. EFE/Ainhoa Tejerina
Primer encierro de sanfermines 2026. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Sanferminetako bigarren entzierroa, tenperaturak behera barnealdean salbu eta Bilbao BBK Liverako gomendioak
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 8 de julio de 2026:

- Segundo encierro de San Fermín: Los toros de la ganadería Cebada Gago (Cádiz), conocidos por su bravura, su velocidad y peligrosidad en la carrera, protagonizarán el segundo encierro de los sanfermines 2026. Sigue el encierro de San Fermín en directo en ETB1, ETB ON y Orain, a partir de las 07:35 horas. 

- Remite el calor intenso, salvo en Álava y Navarra: Álava estará bajo aviso amarillo hasta el jueves, ya que Euskalmet prevé que los termómetros alcancen los 35-37 ºC. Aemet, por su parte, ha activado la alerta naranja por calor este miércoles en la Ribera navarra y el aviso amarillo en el centro y en el Pirineo. 

- Recomendaciones para el Bilbao BBK LiveRobbie Williams, Lily Allen, Calvin Harris, estos son algunos de los grandes nombre que conforman el cartel de Bilbao BBK Live 2026.

Fiestas de San Fermín Pamplona Eguraldia Alertas Meteorológicas Bilbao BBK Live 2026 Sociedad

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