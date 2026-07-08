Será noticia: Segundo encierro de sanfermines, remite el calor intenso salvo en el interior y recomendaciones para el Bilbao BBK Live
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 8 de julio de 2026:
- Segundo encierro de San Fermín: Los toros de la ganadería Cebada Gago (Cádiz), conocidos por su bravura, su velocidad y peligrosidad en la carrera, protagonizarán el segundo encierro de los sanfermines 2026. Sigue el encierro de San Fermín en directo en ETB1, ETB ON y Orain, a partir de las 07:35 horas.
- Remite el calor intenso, salvo en Álava y Navarra: Álava estará bajo aviso amarillo hasta el jueves, ya que Euskalmet prevé que los termómetros alcancen los 35-37 ºC. Aemet, por su parte, ha activado la alerta naranja por calor este miércoles en la Ribera navarra y el aviso amarillo en el centro y en el Pirineo.
- Recomendaciones para el Bilbao BBK Live: Robbie Williams, Lily Allen, Calvin Harris, estos son algunos de los grandes nombre que conforman el cartel de Bilbao BBK Live 2026.
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