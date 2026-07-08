Un joven de 28 años ha sido hospitalizado en estado grave tras ser rescatado la madrugada de este miércoles del río Urumea de San Sebastián al que se había tirado para recuperar un teléfono móvil.

Los hechos han tenido lugar sobre las 00:45 horas cuando la Ertzaintza ha recibido el aviso de un incidente ocurrido en el río Urumea en la capital guipuzcoana, ha informado el Departamento de Seguridad.

Al parecer, un joven se había arrojado al río desde un puente ubicado en el paseo Salamanca con el fin de recuperar un teléfono móvil que se le habría caído accidentalmente a su acompañante.

En un principio, los recursos de emergencia trasladados al lugar le han tirado un flotador, pero debido a la fuerte resaca que le arrastraba y hundía, dos agentes de la Ertzaintza y un agente de la Guardia Municipal se han arrojado al agua para socorrerle.

Tras conseguir sacarlo del agua, uno de los rescatadores le ha practicado la reanimación cardiopulmonar debido a la gran cantidad de agua ingerida y una ambulancia le ha evacuado al hospital.

La víctima se encuentra ingresada en un centro hospitalario en estado grave.