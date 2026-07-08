Recogen más de 12 000 firmas en apoyo a los correctores de la PAU por el "trato injusto" que han recibido
Docentes y personal investigador de EHU han recogido más de 12 000 firmas para mostrar su apoyo a la labor de los correctores de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Euskadi ante el "trato injusto" que, a su juicio, han recibido y al hecho de que se haya cuestionado "injustamente" su profesionalidad. Asimismo, denuncian el trato dispensado a la propia EHU, "a la que se le ha reprochado falta de objetividad, transparencia y compromiso con el servicio público".
En una rueda de prensa, los profesores de la EHU Iñigo Urrutia y Lore Erriondo han leído este miércoles un manifiesto firmado por docentes y personal investigador de la universidad pública vasca para expresar su "preocupación e indignación" por todo lo ocurrido en torno al examen de euskera de la PAU.
Los firmantes consideran graves los siguientes hechos:
- Acudir a los medios de comunicación antes de solicitar la revisión de un examen no superado.
- Organizar una concentración delante de un edificio de la EHU, poniendo públicamente en duda el trabajo y la actitud del profesorado y queriendo condicionar la revisión.
- Cuestionar una segunda corrección y revisión llevada a cabo por otros profesores y profesoras.
- Intentar obtener en los tribunales los resultados que no se han conseguido en el examen.
- Consideran especialmente grave que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo haya resuelto, aunque sea de forma provisional, que la calificación de la prueba de euskara de los alumnos y alumnas que han recurrido no se tenga en cuenta para el acceso a EHU.
Los impulsores del manifiesto consideran que la decisión judicial otorga un trato de favor a los alumnos implicados, y se preguntan si un juez debe sustituir la función del profesorado y de los correctores, algo que les resulta “incomprensible”.
Asimismo, aseguran haberse sentido “desamparados” y se muestran profundamente preocupados por las “graves consecuencias” que este conflicto pueda tener los próximos años.
Un ataque al sistema educativo vasco
El personal de EHU advierte de que "este conflicto no es un simple ataque contra la Universidad del País Vasco, sino también un ataque de desconfianza y de deslegitimación contra todo el sistema educativo público vasco".
En el manifiesto, reivindican su labor como docentes de la universidad pública vasca, de la que aseguran sentirse orgullosos, y reclaman respeto ante lo que consideran un intento de poner en duda su capacidad profesional y de poner en el punto de mira a la propia EHU.
Asimismo, sostienen que ese respeto debe extenderse a todo el sistema educativo público, a quienes trabajan en él y a la legitimidad de la evaluación del alumnado. En definitiva, hacen un llamamiento a respetar tanto el sistema educativo público como la Universidad del País Vasco.
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