12.000 sinadura baino gehiago bildu dituzte USaPeko zuzentzaileei babesa emateko, jaso duten "tratu bidegabeagatik"
EHUko irakasleek eta ikertzaileek uste dute gatazka hau "euskal hezkuntza sistema publiko osoaren aurkako mesfidantza eta deslegitimazio erasoa" dela.
EHUko irakasleek eta ikertzaileek 12.000 sinadura baino gehiago bildu dituzte Unibertsitatera Sartzeko Probako (USaP) zuzentzaileen lanari babesa adierazteko, euren ustez jaso duten "tratu bidegabearen" aurrean eta euren profesionaltasuna "bidegabeki" zalantzan jarri delako. Era berean, EHUri berari emandako tratua salatu dute, "objektibotasun, gardentasun eta zerbitzu publikoarekiko konpromiso falta aurpegiratu baitzaio".
Prentsaurreko batean, Iñigo Urrutia eta Lore Erriondo EHUko irakasleek euskal unibertsitate publikoko irakasle eta ikertzaileek sinatutako manifestu bat irakurri dute asteazken honetan, USaPeko euskara azterketaren inguruan gertatutakoarekin "kezkatuta eta haserre" daudela adierazteko.
Sinatzaileek larritzat jo dituzte honako gertakari hauek:
- Gainditu gabeko azterketa baten berrikuspena eskatu aurretik komunikabideetara joatea.
- EHUko eraikin baten aurrean kontzentrazio bat antolatzea, irakasleen lana eta jarrera jendaurrean zalantzan jarriz eta berrikuspena baldintzatu nahian.
- Beste irakasle batzuek egindako bigarren zuzenketa eta berrikuspena zalantzan jartzea.
- Azterketan lortu ez diren emaitzak epaimahaietan lortzen saiatzea.
- Bereziki larria iruditzen zaie Administrazioarekiko Auzien Epaitegiak ebatzi izana, behin-behinean bada ere, errekurtsoa aurkeztu duten ikasleen euskara-probaren kalifikazioa kontuan ez hartzea EHUn sartzeko.
Manifestuaren bultzatzaileen ustez, epailearen erabakiak aldeko tratua ematen die inplikatutako ikasleei, eta beren buruari galdetzen diote ea epaile batek ordezkatu behar duen irakasleen eta zuzentzaileen funtzioa, eta hori "ulertezina" zaie.
Halaber, "babesik gabe" sentitu direla adierazi dute, eta oso kezkatuta agertu dira gatazka horrek datozen urteetan izan ditzakeen "ondorio larriekin".
Euskal hezkuntza-sistemaren aurkako erasoa
EHUko langileek ohartarazi dutenez, "gatazka hau ez da Euskal Herriko Unibertsitatearen aurkako eraso soil bat, euskal hezkuntza sistema publiko osoaren aurkako mesfidantza eta deslegitimazio erasoa baizik".
Manifestuan, euskal unibertsitate publikoko irakasle gisa egindako lana aldarrikatzen dute, harro daudela adieraziz, eta errespetua eskatzen dute beren gaitasun profesionala zalantzan jartzeko eta EHU bera jomugan jartzeko ahalegintzat jotzen dutenaren aurrean.
Era berean, errespetu hori hezkuntza sistema publiko osora, bertan lan egiten dutenengana eta ikasleen ebaluazioaren zilegitasunera zabaldu behar dela esan dute. Hari beretik, hezkuntza sistema publikoa eta Euskal Herriko Unibertsitatea errespetatzeko deia egiten dute.
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