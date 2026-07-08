INDARKERIAZKO HERIOTZAK
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Emakume bat eta haren alaba indarkeriaz hil direla baieztatu dute Mijaseko etxebizitza batean izandako sutearen ostean

Guardia Zibila asteazken goizaldean gertatutakoa ikertzen ari da eta ez du hipotesirik baztertzen.

(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Guardia Civil. REMITIDA / HANDOUT por 112 ANDALUCÍA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/5/2026
Guardia Zibilaren ibilgailua artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

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Guardia Zibila 61 urteko emakume baten eta 31 urteko haren alabaren heriotza ikertzen ari da. Haien gorpuak asteazken goizaldean aurkitu dituzte Mijaseko (Malaga) etxebizitza batean. Etxebizitza horretan sute bat izan da. 

Gorpuak jaso ondoren, agenteek baieztatu dute bi heriotza bortitz izan direla, eta ez da hipotesirik baztertu. 

Suteak Andaluzia Gizartea

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