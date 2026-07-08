12.600 sinaduratik gora bildu dira USAPeko irakasleei emandako "tratu bidegabea" salatzeko
EHUko irakasleek agerraldia egin dute USaPen jardun duten kideen profesionaltasuna defendatzeko, eta babes gisa 12.645 sinadura jaso dituztela jakinarazi dute (horietatik 2.000 unibertsitateko langileenak). Iñigo Urrutia irakasleak azaldu duenez, kaltetuek zein EHUk berak "tratu bidegabea" jaso dute, unibertsitate publikoaren objektibotasuna, gardentasuna eta zerbitzuarekiko konpromisoa kolokan jarri direlako.
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Cebada Gago ganadutegiko zezenek adarkatu bat utzi dute entzierro azkar batean
Zezenek 2 minutu eta 26 segundo behar izan dituzte bidea egiteko. Halaber, beste bi pertsona zauritu dira, biak kolpeengatik.
76 urteko gizon bat atxilotu dute Hondarribiko Donejakue Bidean emakume erromesei sexu-abusuak egiteagatik
Joan den astean salaketa jaso ondoren, eta beharrezko ikerketak egin ondoren, Ertzaintzak jakin zuen ekainaz geroztik gutxienez beste zazpi emakumek jasan dituztela gisa horretako abusuak inguru berean, antzeko ezaugarri fisikoak zituen pertsona batek eginak. Kasu guztietan, biktimak emakume atzerritarrak ziren, Hondarribian bakarrik zebiltzanak.