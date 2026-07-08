San Fermin
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2026ko uztailaren 8ko entzierroaren unerik onenak

Iragarkia
PAMPLONA, 08/07/2026.- Los toros de la ganadería gaditana de Cebada Gago a su paso por la curva de Telefónica en el segundo encierro de los Sanfermines 2026, este miércoles en Pamplona. EFE/Daniel Fernández Pérez
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Cebada Gago ganadutegiko zezenak protagonista izan dituen 2026ko sanferminetako bigarren entzierroa azkarra izan da. Arriskutsu ospeari omen eginez, gizon bat adarkatu dute besoan, Telefonica parean. Zezenek 2 minutu eta 26 segundo behar izan dituzte bidea egiteko.

Sanferminak Iruñea Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

12.600 sinaduratik gora bildu dira USAPeko irakasleei emandako "tratu bidegabea" salatzeko

EHUko irakasleek agerraldia egin dute USaPen jardun duten kideen profesionaltasuna defendatzeko, eta babes gisa 12.645 sinadura jaso dituztela jakinarazi dute (horietatik 2.000 unibertsitateko langileenak). Iñigo Urrutia irakasleak azaldu duenez, kaltetuek zein EHUk berak "tratu bidegabea" jaso dute, unibertsitate publikoaren objektibotasuna, gardentasuna eta zerbitzuarekiko konpromisoa kolokan jarri direlako.
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