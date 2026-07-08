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Los mejores momentos del encierro del 8 de julio de 2026

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PAMPLONA, 08/07/2026.- Los toros de la ganadería gaditana de Cebada Gago a su paso por la curva de Telefónica en el segundo encierro de los Sanfermines 2026, este miércoles en Pamplona. EFE/Daniel Fernández Pérez
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 2026ko uztailaren 8ko entzierroaren unerik onenak

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Los toros de la ganadería Cebada Gago (Cádiz), conocidos por su bravura, su velocidad y peligrosidad en la carrera, han protagonizado un encierro rápido de sanfermines, con un herido por asta. La carrera ha durado 2 minutos y 26 segundos.

Fiestas de San Fermín Pamplona Sociedad

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