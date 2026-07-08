Los hechos han ocurrido a las 00:45 horas. En un principio, los recursos de emergencia le han tirado un flotador, pero debido a la fuerte resaca que le arrastraba y hundía, dos agentes de la Ertzaintza y un agente de la Guardia Municipal se han arrojado al agua para socorrerle. Al sacarlo, le han realizado reanimación pulmonar y ha sido trasladado al hospital, en estado grave.