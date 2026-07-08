Un manifiesto con 12 645 firmas respalda al profesorado de la PAU ante el "trato injusto"
Un manifiesto respaldado por 12.645 firmas —de las cuales unas 2.000 pertenecen a docentes e investigadores del campus— ha salido en defensa del profesorado de la PAU tras la polémica por las notas de Euskera. En una comparecencia, Iñigo Urrutia ha denunciado el "trato injusto" recibido por los docentes que han participado en el examen, lamentando que se haya puesto en cuestión su profesionalidad.
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