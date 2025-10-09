ARABAKO IKASTOLEN JAIA
2026ko Araba euskaraz jaia Amurrion egingo da, ekainaren 14an

Araba Euskaraz 2026 Amurrio aurkezpena
18:00 - 20:00
2026ko Araba Euskaraz jaiaren aurkezpena. EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Amurrioko Aresketa ikastola laguntzeko egingo da datorren urteko Araba Euskaraz jaia, "Taupadak berpiztu!" lelopean. Logotipoa, berriz, bihotz baten erdira doan txinparta da. Azken lau urteetan Arabako zortzi ikastolek elkarlanean antolatu dute Araba Euskaraz jaia Gasteizko Olarizu parkean. 2026ko edizioari begira, bi berritasun nagusi daude: batetik, Amurrion ospatuko da, ez Olarizun; bestetik, jaiaren antolakuntzaren pisurik handiena Aresketa ikastolak hartuko du bere gain, nahiz eta Arabako gainerako zazpi ikastolek ere lagundu. 

Araba Euskaraz 2024

MADRID (ESPAÑA), 09/10/2025.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz durante un desayuno informativo este jueves en Madrid. EFE/ Zipi
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Senideen heriotzagatiko baimena 10 egunera arte luzatuko dutela iragarri du Diazek

Halaber, iragarri du zainketa aringarriak jasotzen ari diren senideak zaintzeko baimena ere izango dela. Diazen hitzetan, produktibitateari dagokionez, Espainiako Estatuko arazoetako bat da jendeak lan egin behar duela nahiz eta egoera lanerako desegokia izan. "Ama lurperatzen duelako edo semea zaindu behar duelako lanera ez doanaren kasua ezin da absentismotzat jo", azpimarratu du.

