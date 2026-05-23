Kontrabandoko 9.000 tabako pakete baino gehiago zeramatzan ibilgailu bat atzeman dute Zubirin

Gidaria atxilotu egin dute kontrabando delitua leporatuta, tabakoaren fakturarik edo egiaztagiririk aurkeztu ez duelako.

Agentziak | EITB

Agentziak | EITB

Guardia Zibilak kontrabandoko tabakoa zeraman auto bat atzeman du Zubirin (Nafarroa). Frantziako matrikula zuen, eta gidaria, 66 urteko gizona, atxilotu egin dute.

Herriaren erdigunean egindako kontrol batean atzeman dute autoa. Ibilgailua aztertuta, 946 tabako kartoi (9.460 pakete) aurkitu dituzte agenteek, zigilu fiskalik eta legezko jatorria egiaztatzeko dokumentaziorik gabe.

Gidariak ez du tabakoaren fakturarik edo egiaztagiririk aurkeztu, eta, beraz, tabakoa atzeman eta atxilotu egin dute, kontrabando delitu baten ustezko egilea izatea egotzita. 

