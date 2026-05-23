Flotillako euskal ekintzaileak gaur goizean iritsiko dira Loiura

Israelek oso tratu bortitza eman dietela salatu dute, hezurrak apurtzeraino kolpatu baitituzte batzuk.

Sicialia ontzia Global Sumud Flotilla

Flotillaren ontzietako bat. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Gaur goizean, 10:45 aldera, iritsiko dira Istanbuletik Loiuko aireportura Gazara laguntza zeraman ontzidian parte hartzeagatik Israelek atxilotutako euskal ekintzaileak. Horietako bi duela ordu gutxi atera dira ospitaletik, Israelgo Armadaren esku egon diren bitartean jasotako tratu txarren ondorioz artatu behar izan baitituzte.

Lo egiten ez uztea, kolpeak, deskarga elektrikoak, eskumuturretan bridak estu-estu jarrita... Horiek izan dira Israelek astelehenean atxilotu zituen ekintzaileek salatu dituzten tratu txarretako batzuk. 

Gaur Euskal Herrira helduko den ekintzaileetako batek Euskadi Irratiko mikrofonoetan salatu duenez, atxilotuetako batzuk hezurrak hausteraino jipoitu dituzte, batzuei txerto susmagarriak eman dizkiete, eta abar.

Horren esanetan, Israelek "ur gaineko kartzela" gisa erabili duen itsasontzi militarrean sexu-erasoak ere egin dituzte; guztira 15 sexu-eraso salatu dituztela jakinarazi du.

Atxilotu batzuek saihetsetan hausturak zituzten, eta birika zulatuta zuen bat ere artatu behar izan dute.

Kukai monje budistari eskainitako tenplua 806. urtean eraiki zen Misen mendian, Miyajima uhartean, eta ordutik piztuta egon da bertan "betiereko sugarra" deitua, 1.200 urtez etengabe piztuta egon den sugar sakratua. Su horrekin piztu zen Hiroshimako Bakearen Parkeko sugarra 1964an, munduko bonba nuklear guztiak desagertu arte piztuta egongo dena. Ez da inor zauritu, baina ondare-galera ordezkaezina da.

