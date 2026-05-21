Azken 24 orduetan 31 ontzik Ormuz zeharkatu dutela adierazi du Iranek, Guardia Iraultzailearen "koordinazioarekin"

Ameriketako Estatu Batuek ziurtatu dute 94 ontzi birbideratu dituztela Irango portuetara ezarritako blokeoa betetzeko.

ORMUZ, 28/04/2026.- El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes contra el M/T Stream después de que intentara navegar hacia un puerto iraní, el pasado 26 de abril. Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ a partir del próximo 1 de mayo por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM. EFE/ CENTCOM - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
Agentziak | EITB

Irango Guardia Iraultzailearen Armadak ostegun honetan jakitera eman duenez, 31 ontzik zeharkatu dute Ormuzeko itsasartea azken 24 orduetan, Teheranek itsas trafikoa kudeatzeko sortutako erakundeak eremuko "jurisdikzioaren" mugak zehaztu ostean.

Hala adierazi du IRIB Estatuko kateak zabaldutako ohar batean, eta zehaztu du "petrolio-, edukiontzi- eta beste merkataritza-ontzi batzuk" direla, Ormuzen "koordinatuta eta segurtasunez" ibili direnak.

Era berean, "AEBko Armadaren erasoa eta Persiar golkoan aurrekaririk gabeko segurtasunik eza" gorabehera, inguru horretan "ibilbide seguru eta garbi bat ezartzeko" ahaleginak azpimarratu ditu Irango Armadak.

Ormuzeko itsasartean itsas trafikoa kudeatzeko Iranek sortutako erakundeak, Pertsiar Golkoko Itsasarteko Agintaritza izenekoak (PGSA, ingelesezko sigletan), mapa bat argitaratu zuen asteazken honetan, inguru horretan duen "jurisdikzioaren" mugekin.

Bestalde, AEBko Aginte Zentralak (CENTCOM) ostegun honetan iragarri duenez, bere indarrek "94 ontzi komertzial birbideratu eta lau ontzi geldiarazi dituzte", Trumpen Administrazioak Irango portuei ezarritako blokeoa betetzeko.

