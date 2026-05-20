EBOLA
Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan atzemandako ebola agerraldia mundu mailan zabaltzeko arriskua "txikia" da, OMEren arabera

Hala ere, nazio eta eskualde mailan birusa zabaltzeko arriskua altua dela azpimarratu du Osasunaren Mundu Erakundeak. 

Tedros Adhanom OME Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari nagusia

Tedros Adhanom OME Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari nagusia, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken ebola agerraldia mundu mailan zabaltzeko arriskua "txikia" da (OME) Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, nahiz eta nazio eta eskualde mailan arriskua "handia" izan. 

Bundibugyo aldaeraren agerraldi hori maiatzaren hasieran atzeman zuten, lehen aldiz Kongoko, Errepublika Demokratikoan, eta, gerora, Ugandara ere zabaldu da. 

OMEk larrialdi batzordea deitu du ebola agerraldiaren garapena aztertzeko —orain arte, 139 hildako eta 600 kasu susmagarri baieztatu dituzte—, "nazioarteko osasun publikoko larrialdia" ezarri eta egun batzuetara. 

Pasa den maiatzaren 17an, Osasunaren Mundu Erakundeak "nazioarteko garrantzia duen osasun publikoko larrialdia" ezarri zuen Kongoko Errepublika Demokratikoa eta Uganda astintzen ari den ebolaren agerraldia dela eta. Hala ere, oraindik ez omen ditu betetzen "larrialdi pandemikoaren irizpideak". 

Tedrosek azaldu duenez, Kongoko Errepublikako Demokratikoan osasun langile gisa lanean ari zen estatubatuar bat ebolaz kutsatu da eta Alemaniako ospitalean artatzen ari dira. 

Halaber, iragarri du OMEk 3,9 milioi dolar bideratu dituela ebola agerraldiari aurre egiteko. 

Gaur-gaurkoz, ez dago ebolaren aurkako tratamendurik eta txertorik. 

