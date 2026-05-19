Plus Ultra auziko epaileak uste du Zapaterok eta bere ingurukoek 1,9 milioi euroko irabaziak izan zituztela
Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epailearen arabera, Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiak eta haren ingurukoek 1,9 milioi euro irabazi dituzte, Plus Ultra airelinearen inguruko ustezko eragimen-trafikoaren esparruan.
Epaileak influentzia trafikoaren ustezko egitura baten inguruko ikerketa baten gakoak xehatu ditu Zapateroren inputazio-autoan; presidente ohia ekainaren 2an aurkeztu beharko da Auzitegi Nazionalean. Epailearen ustez, egitura horren "liderra" izango litzateke Zapatero; gainera, ustezko diru-zuritze delitu baten zantzuak ere atzeman du.
Calamaren ustez, "influentzien legez kanpoko ariketaren sare antolatu bat dago, bera (Zapatero) buru duena", eta horren helburua litzateke "bitartekaritzaren bidez onura ekonomikoak lortzea eta erakunde publikoen aurrean hirugarrenen aldeko eraginak gauzatzea, batez ere Plus Ultra".
Ustez, influentzia hori airelineari 53 milioi euroko laguntza publikoa onartzera bideratuta dago, Kaudimen Funtsaren esparruan.
Eta ustezko onurei buruz hitz egiterakoan, epaileak uste du sare horrek 1,9 milioi euroko irabaziak izan zituela, hainbat enpresaren artean banatuta.
ZURE INTERESEKOA IZAN DAITEKE: Zer da Plus Ultra auzia eta zer lotura du, ustez, Zapaterorekin?
Azaldu duenez, adibidez, Analisis Relevantek (Plus Ultraren bezero eta Zapateroren lagun Julio Martinez Martinezen jabetzakoa) "490.780 euro bidali zizkion Jose Luis Rodríguez Zapaterori eta 239.755 euro Whathefav enpresari", bere alaben enpresari, eta, beraz, "jasotako funts gehienak" Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor eta Grupo Aldesatik "Jose Luis Rodriguez Zapateroren inguruan" amaitu ziren.
Halaber, azaldu duenez, "Gate Centerrek 352.980 euro bidaliko zizkion Jose Luis Rodriguez Zapaterori eta 171.727 euro Whathefav enpresari", eta "Thinking Heads taldeko sozietateek, Daniel Romero-Abreu Kaup enpresari lotutakoek, 681.318 euro bidaliko zizkioten Jose Luis Rodríguez Zapaterori, eta 12.297 euro Whathefav enpresari".
Epaileak dioenez, onura ekonomiko horiek Zapaterorengana eta haren inguru hurbilenarengana bideratu ziren, Plus Ultraren alde jardungo zukeen sare antolatu eta hierarkizatu baten esparruan.
Kontaktua “ez zen kasualitatea izan”
Autoak dioenez, Plus Ultrak presidente ohiaren inguruarekin izandako kontaktua "ez zen kasualitatea izan", baizik eta influentziak legez kanpo gauzatzeko sare antolatu baten existentzian txertatzen da, hark gidatuta, bezeroak aukeratzen dituena, off-shore lurraldeetan sozietateak sortzeko jarraibideak ematen dituena eta egituratik formalki bereizteko estrategiak hartzen dituena.
Ildo horretan, Calamak azaldu du ikertutako egitura ez dela Espainiako Estatura mugatzen. Zapateroren aginduei jarraituz, gutxienez off-shore sozietate bat, Landside Dubai Fzco edo Landside Middle East Fzco, sortu zela dio, Idella Consulenza Strategicaren % 100eko partaidetzarekin, bost urtean 3 milioi dolarreko negozio plana izan duena.
Idellak erreskatearen % 1 (530.000 euro) kobratzeko kontratua sinatu zuen Plus Ultrarekin. Ildo horretan, epaileak azaldu du kontratu hori 2021eko urtarrilaren 19koa dela, eta Landside eratzeko kudeaketak 2021eko urtarrilaren 26an hasi zirela; gainera, zehaztu du enpresa horrek ez duela ordainketarik egin Espainian. Ondorioz, Camalak uste du off-shore sozietatea kobrantza hori bideratzeko sortu zitekeela.
Zure interesekoa izan daiteke
Epaileak Jose Luis Rodriguez Zapatero inputatu du Plus Ultra auzian, eta dirua zuritzeagatik ikertuko du
Espainiako Gobernuak Plus Ultra airelineari emandako 53 milioi euro modu irregularrean erabili ote ziren ikertzen ari da Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko magistratua. Inputatu gisa deklaratu beharko du Zapaterok ekainaren 2an.
Zapaterok ziurtatu du “inoiz” ez duela Plus Ultraren aldeko gestiorik egin
Gobernuko presidente ohiak adierazi duenez, bere "jarduera publiko eta pribatu guztia legea erabat errespetatuz egin da beti".
Gobernuak espero du “Justiziak justizia egitea” Zapaterorekin, eta haren ondarea defendatu du
Gobernuaren bozeramaile Elma Saizek adierazi du pandemian hainbat airelineari emandako maileguek enpresak eta lanpostuak salbatzeko aukera eman zutela.
Zer da Plus Ultra auzia eta zer lotura du, ustez, Zapaterorekin?
Ustezko ustelkeria auzia 2021ean Plus Ultra konpainiari emandako 53 milioi euroko erreskate publikoarekin lotuta dago. Auzitegi Nazionala ikertzen ari da ea Zapaterok bitartekari lana egin ote zuen erreskatea lortzeko, ordain ekonomikoen truke.
PSOEk Zapatero babestu du, Plus Ultra auzian inputatu ostean
Justiziarekiko errespetua eskatu dute sozialistek, eta Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiaren errugabetasun-presuntzioa azpimarratu dute.
Zapateroren inputazioaren osteko erreakzioak: PPk Sanchezek agerraldia egin dezala eskatu du, eta Voxek, zentsura mozioa
Auzitegi Nazionalak inputatu gisa deklaratzera deitu du datorren ekainaren 2an, Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatearen auzian. Albisteak erreakzio soka luzea ekarri du panorama politikoan.
Munduko Futbol Txapelketaren egoitza izateko Bilbo hautagai izango den zalantzak dituela aitortu du Etxanobek
Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak Euskadi Irratian adierazi duenez, inplikatutako erakundeek "hausnarketa sakona" egiten jarraitzen dute Bilbo 2030eko Munduko Futbol Txapelketaren egoitzetako bat izateko aukerari buruz. Bestalde, sozialistek eta popularrek Etxanoberen zalantzak kritikatu dituzte eta aukera "historikoa" dela uste dute.
Krisia “gainditutzat” eman dute Nafarroako Gobernuan
Hezkuntza itunduaren harira joan den ostegunean parlamentuan izandako haustura konpontzeko goi-bilera egin dute exekutiboa osatzen duten hiru alderdiek.
Pandemien Itunari "behin betiko bultzada" ematea eskatu du Pedro Sanchezek, "osasun globala indartzeko"
Espainiako Gobernuko presidenteak Munduko Osasun Erakundearen (MOE) 79. batzarrean parte hartu du, Genevan (Suitza). Bertan, munduko herrialde guztietan osasuna hobetzeko neurriak hartzearen alde egin du, eta azpimarratu du lan egin behar dela arreta ona jasotzea sorterriaren araberakoa izan ez dadin.