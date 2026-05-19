ULTRA PLUSAREN KASUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Plus Ultra auziko epaileak uste du Zapaterok eta bere ingurukoek 1,9 milioi euroko irabaziak izan zituztela

Espainiako Gobernuko presidente ohia ekainaren 2rako deitu dute Auzitegi Nazionalera, eragimen-trafikoa eta lotutako beste delitu batzuk egotzita.
MADRID, 19/05/2026.- Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional salen de la sede de la empresas de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, este martes en Madrid. Agentes de la UDEF de la Policía Nacional registran este martes el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y las sedes de tres empresas, entre ellas, la de sus hijas, Fuentes próximas a la investigación han señalado a EFE que por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, la policía está practicando estos cuatro registros, todos ellos en Madrid. EFE/Fernando Villar

Polizia Nazionaleko Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskaleko Unitateko (UDEF) agenteak Plus Ultra kasuari lotutako miaketatik egiten. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epailearen arabera, Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiak eta haren ingurukoek 1,9 milioi euro irabazi dituzte, Plus Ultra airelinearen inguruko ustezko eragimen-trafikoaren esparruan.

Epaileak influentzia trafikoaren ustezko egitura baten inguruko ikerketa baten gakoak xehatu ditu Zapateroren inputazio-autoan; presidente ohia ekainaren 2an aurkeztu beharko da Auzitegi Nazionalean. Epailearen ustez, egitura horren "liderra" izango litzateke Zapatero; gainera, ustezko diru-zuritze delitu baten zantzuak ere atzeman du.

Calamaren ustez, "influentzien legez kanpoko ariketaren sare antolatu bat dago, bera (Zapatero) buru duena", eta horren helburua litzateke "bitartekaritzaren bidez onura ekonomikoak lortzea eta erakunde publikoen aurrean hirugarrenen aldeko eraginak gauzatzea, batez ere Plus Ultra".

Ustez, influentzia hori airelineari 53 milioi euroko laguntza publikoa onartzera bideratuta dago, Kaudimen Funtsaren esparruan.

Eta ustezko onurei buruz hitz egiterakoan, epaileak uste du sare horrek 1,9 milioi euroko irabaziak izan zituela, hainbat enpresaren artean banatuta.

ZURE INTERESEKOA IZAN DAITEKE:  Zer da Plus Ultra auzia eta zer lotura du, ustez, Zapaterorekin? 

Azaldu duenez, adibidez, Analisis Relevantek (Plus Ultraren bezero eta Zapateroren lagun Julio Martinez Martinezen jabetzakoa) "490.780 euro bidali zizkion Jose Luis Rodríguez Zapaterori eta 239.755 euro Whathefav enpresari", bere alaben enpresari, eta, beraz, "jasotako funts gehienak" Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor eta Grupo Aldesatik "Jose Luis Rodriguez Zapateroren inguruan" amaitu ziren.

Halaber, azaldu duenez, "Gate Centerrek 352.980 euro bidaliko zizkion Jose Luis Rodriguez Zapaterori eta 171.727 euro Whathefav enpresari", eta "Thinking Heads taldeko sozietateek, Daniel Romero-Abreu Kaup enpresari lotutakoek, 681.318 euro bidaliko zizkioten Jose Luis Rodríguez Zapaterori, eta 12.297 euro Whathefav enpresari".

Epaileak dioenez, onura ekonomiko horiek Zapaterorengana eta haren inguru hurbilenarengana bideratu ziren, Plus Ultraren alde jardungo zukeen sare antolatu eta hierarkizatu baten esparruan.

Kontaktua “ez zen kasualitatea izan”

Autoak dioenez, Plus Ultrak presidente ohiaren inguruarekin izandako kontaktua "ez zen kasualitatea izan", baizik eta influentziak legez kanpo gauzatzeko sare antolatu baten existentzian txertatzen da, hark gidatuta, bezeroak aukeratzen dituena, off-shore lurraldeetan sozietateak sortzeko jarraibideak ematen dituena eta egituratik formalki bereizteko estrategiak hartzen dituena.

Ildo horretan, Calamak azaldu du ikertutako egitura ez dela Espainiako Estatura mugatzen. Zapateroren aginduei jarraituz, gutxienez off-shore sozietate bat, Landside Dubai Fzco edo Landside Middle East Fzco, sortu zela dio, Idella Consulenza Strategicaren % 100eko partaidetzarekin, bost urtean 3 milioi dolarreko negozio plana izan duena.

Idellak erreskatearen % 1 (530.000 euro) kobratzeko kontratua sinatu zuen Plus Ultrarekin. Ildo horretan, epaileak azaldu du kontratu hori 2021eko urtarrilaren 19koa dela, eta Landside eratzeko kudeaketak 2021eko urtarrilaren 26an hasi zirela; gainera, zehaztu du enpresa horrek ez duela ordainketarik egin Espainian. Ondorioz, Camalak uste du off-shore sozietatea kobrantza hori bideratzeko sortu zitekeela.

Epaileak Jose Luis Rodriguez Zapatero inputatu du 'Plus Ultra auzian', ustez dirua zuritzeagatik
Plus Ultraren aldeko gestiorik "inoiz" egin ez duela ziurtatu du Zapaterok
Zer da "Plus Ultra kasua" eta zein da Zapaterorekin duen ustezko lotura?
Ustelko ustelkeria politikoa Psoe Espainiako gobernua Auzitegi Nazionala Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X