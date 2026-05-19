El juez del caso Plus Ultra cifra en 1,9 millones los beneficios de Zapatero y su entorno
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha cifrado en 1,9 millones los presuntos beneficios que habría obtenido el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno, en el que incluye la empresa de sus dos hijas, en el marco de una presunta trama de tráfico de influencias en torno a la aerolínea Plus Ultra.
El magistrado desgrana en el auto de imputación de Zapatero, citado para el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional, las claves de una investigación en torno a una presunta estructura de tráfico de influencias, cuyo "líder" sería el expresidente, pero en la que también ve un patrón de un posible delito de blanqueo de capitales.
Calama apunta a la "existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él (Zapatero)", cuyo objetivo es "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".
Una influencia dirigida presuntamente a que se aprobase la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea en el marco del Fondo de Solvencia.
PUEDE SER DE TU INTERÉS: ¿Qué es el ‘caso Plus Ultra’ y cuál es su presunta vinculación con Zapatero?
Y al hablar de los presuntos beneficios, el juez cuantifica una cifra de 1,9 millones de euros, repartidos entre diferentes empresas.
Explica, por ejemplo, que Análisis Relevante (propiedad del amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y cliente de Plus Ultra) "habría remitido 490 780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239 755 euros a Whathefav", la empresa de sus hijas, "de modo que la mayor parte de los fondos recibidos" por la primera mercantil y "procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa" terminaron "en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero".
Relata asimismo que "el Gate Center habría enviado 352 980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171 727 euros a Whathefav", y que las "sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681 318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12 297 euros a Whathefav".
Unos beneficios económicos, dice el juez, que habrían sido así canalizados hacia Zapatero y su entorno más próximo en el marco de una red organizada y jerarquizada que habría actuado en favor de Plus Ultra.
Un contacto “no casual”
El contacto de Plus Ultra con el entorno del expresidente "no fue casual", señala el auto, sino que se inserta en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él, que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura.
En este sentido, Calama explica que la estructura investigada no se limita al Estado español. Afirma que, siguiendo instrucciones de Zapatero, se creó al menos una sociedad off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100 % por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de 3 millones dólares en cinco años.
Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1 % del rescate (530 000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato (19 de enero de 2021), el inicio de gestiones para constituir Landside (26 de enero de 2021) y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad off-shore podría haberse creado para canalizar ese cobro.
Te puede interesar
El juez imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno español concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Zapatero ha sido citado para el 2 de junio.
Zapatero asegura que "jamás" ha hecho gestiones a favor de Plus Ultra
El ex presidente del Gobierno señala que “toda” su “actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”.
El Gobierno confía en que "la Justicia haga justicia" con Zapatero y defiende su legado
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha indicado que los préstamos a diferentes aerolíneas durante la pandemia permitieron salvar empresas y empleos.
¿Qué es el ‘caso Plus Ultra’ y cuál es su presunta vinculación con Zapatero?
Este presunto caso de corrupción gira en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra. La Audiencia Nacional investiga si Zapatero medió para conseguir el rescate a cambio de favores económicos.
El PSOE respalda a Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra
Los socialistas piden respeto a la Justicia y destacan la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Reacciones a la imputación de Zapatero: El PP exige una comparecencia urgente de Sánchez y Vox pide al PP una moción de censura
La Audiencia Nacional ha citado como imputado al expresidente del Gobierno español el próximo 2 de junio en la causa que investiga supuestas comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. La noticia ha provocado una cascada de reacciones en el panorama político.
La Diputación de Bizkaia admite dudas sobre la candidatura de Bilbao al Mundial de Fútbol de 2030
La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado en Euskadi Irratia que las instituciones implicadas siguen realizando “una reflexión en profundidad” sobre la posibilidad de que Bilbao sea una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030. Por su parte, los socialistas y los populares critican las dudas de Etxanobe y creen que se trata de una oportunidad "histórica".
El Gobierno de Navarra da por "superada" la crisis entre sus socios
Los tres partidos que integran el Ejecutivo han celebrado una reunión para solucionar la ruptura del pasado jueves con motivo de la educación concertada.
Pedro Sánchez pide dar "un impulso definitivo" al Tratado de Pandemias para "reforzar la salud global"
El presidente del Gobierno ha intervenido en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra (Suiza), donde ha abogado por tomar medidas para mejorar la salud en todos los países del mundo, y poder trabajar para que una buena atención no dependa del lugar de nacimiento.