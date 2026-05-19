El juez del caso Plus Ultra cifra en 1,9 millones los beneficios de Zapatero y su entorno

Y al hablar de los presuntos beneficios, el juez cuantifica una cifra de 1,9 millones de euros, repartidos entre diferentes empresas.

Explica, por ejemplo, que Análisis Relevante (propiedad del amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y cliente de Plus Ultra) "habría remitido 490 780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239 755 euros a Whathefav", la empresa de sus hijas, "de modo que la mayor parte de los fondos recibidos" por la primera mercantil y "procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa" terminaron "en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero".

Relata asimismo que "el Gate Center habría enviado 352 980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171 727 euros a Whathefav", y que las "sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681 318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12 297 euros a Whathefav".

Unos beneficios económicos, dice el juez, que habrían sido así canalizados hacia Zapatero y su entorno más próximo en el marco de una red organizada y jerarquizada que habría actuado en favor de Plus Ultra.

Un contacto “no casual”

El contacto de Plus Ultra con el entorno del expresidente "no fue casual", señala el auto, sino que se inserta en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él, que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura.

En este sentido, Calama explica que la estructura investigada no se limita al Estado español. Afirma que, siguiendo instrucciones de Zapatero, se creó al menos una sociedad off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100 % por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de 3 millones dólares en cinco años.

Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1 % del rescate (530 000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato (19 de enero de 2021), el inicio de gestiones para constituir Landside (26 de enero de 2021) y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad off-shore podría haberse creado para canalizar ese cobro.