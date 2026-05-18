El Gobierno de Navarra da por "superada" la crisis entre sus socios
Los tres partidos que integran el Ejecutivo han celebrado una reunión para solucionar la ruptura del pasado jueves con motivo de la educación concertada.
El Gobierno de Navarra ha dado este lunes por "superada" la crisis entre sus socios de gobierno. Los representantes de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que integran el Ejecutivo, se han reunido este lunes para tratar de solucionar la ruptura del pasado jueves tras el debate de una proposición de ley de UPN sobre la educación concertada. Tras dos horas y media de diálogo, los dirigentes de los tres partidos han mostrado su voluntad de dejar atrás la crisis de gobierno.
La portavoz parlamentaria del PSN, Ainhoa Unzu, ha destacado el compromiso de los tres partidos políticos de "fortalecer" un Ejecutivo progresista: "Por parte del Partido Socialista de Navarra hacemos una valoración muy positiva (de la reunión) porque, sin duda, los tres grupos de Gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de Gobierno y, sobre todo, con ese compromiso de fortalecer un gobierno progresista".
La política ha reconocido que ha habido "unos días difíciles", pero entienden "que siempre hay un bien superior". "Estas cuestiones surgen siempre en todas las relaciones de coalición", ha comentado, y ha añadido que "nunca habían tenido la mínima duda de que cualquier dificultad que se les presentara por el camino, como ha sido esta última cuestión, la iban a superar igualmente, incluso fortaleciendo esa coalición y ese compromiso con el acuerdo de Gobierno".
El portavoz parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha considerado que han "encauzado con un camino cierto", pero ha asegurado que su grupo ha pedido el "cumplimiento del mandato del Parlamento de la ley que se aprobó el pasado jueves, en lo que tiene que ver con la moratoria para no cerrar aulas en el sistema educativo, ni concertado ni público".
Ha añadido además que han puesto encima de la mesa de negociaciones una propuesta que ya hacían la semana pasada, la de crear "una mesa de trabajo para trabajar en el conjunto de los socios del Gobierno, los socios presupuestarios, por el futuro de la educación navarra".
Por último, el portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, quien ha rehusado hablar de "crisis de gobierno", ha asegurado que en la reunión "han conquistado un firme compromiso para blindar la red educativa pública", al tiempo que ha señalado que han hablado de "ratificar el compromiso político" de las tres fuerzas que sustentan al Gobierno.
Respecto a la proposición de ley aprobada el pasado jueves, Guzmán ha apuntado que esta "somete al conjunto del sistema educativo navarro a una gran inseguridad jurídica", con "visos de inconstitucionalidad" lo que les ha llevado a exigir a sus socios un "compromiso político para analizar con la máxima de las urgencias el contenido de lo aprobado y asegurar que de ninguna de las maneras lo aprobado pueda generar ningún tipo de afección negativa a la planificación educativa del Gobierno a la red educativa pública".
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