El PP asegura que Moreno es "garantía", mientras que el PSOE decidirá sobre el papel que debe jugar Montero
El PP ha considerado "histórico" su resultado en las ocho provincias. Los socialistas, en cambio, han reconocido que los resultados no han sido los que querían y Vox ha pedido cambio de políticas y "prioridad nacional". Por su parte, Maillo (Por Andalucía) ha descartado dimitir y José Ignacio García (Adelante) se ha mostrado convencido de que haber concurrido con Por Andalucía habría dado "peores resultados".
El secretario general del PP de Andalucía y director de la campaña electoral del 17M, Antonio Repullo, ha destacado este lunes que su partido ha logrado "romper su techo electoral" en los comicios autonómicos con un triunfo "muy holgado en las urnas" y ha asegurado que el presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno, es "garantía de seguir avanzando" pese a haberse quedado a dos escaños de la mayoría absoluta.
Repullo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión antes de desplazarse hacia Madrid para participar en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP convocada por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, para analizar los resultados electorales en presencia del propio Juanma Moreno.
"Hemos tenido una gran celebración en Sevilla y en las ocho provincias de Andalucía, hemos dormido poco, pero estamos con fuerzas para seguir adelante y ahora vamos a la Junta Directiva Nacional a analizar unos grandísimos resultados", ha señalado el número dos del PP, que se ha felicitado por "volver a romper nuestro techo electoral" logrando "150 000 votos más" en las autonómicas de 2022, "un resultado histórico en las ocho provincias".
En este sentido, Repullo ha subrayado que se trata de una victoria "muy holgada" frente al resto de formaciones políticas "que no han tenido el resultado que evidentemente esperaban, porque está claro que mientras el PP rompe su techo, el PSOE rompe su suelo una vez más con María Jesús Montero y de la mano de una forma de hacer política que evidentemente no es la que más le gusta a los andaluces".
El PSOE apoya a Montero y dice que el partido es quien debe tomar decisiones
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha mostrado el respaldo de su partido a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y ha manifestado que es la Ejecutiva regional andaluza la que debe tomar las "decisiones" sobre su papel en el futuro del partido en esa comunidad autónoma.
En una entrevista en TVE, la portavoz ha reconocido que los resultados de las elecciones andaluzas —en los que han cosechado sus peores cifras con 28 escaños— no son los que querían, pero ha puesto en valor la campaña de Montero, a quien ha agradecido el "paso adelante" para encabezar la candidatura.
Mínguez ha asegurado que la exministra "se ha dejado la piel" enarbolando la bandera de la defensa de los servicios públicos durante la campaña y ha compartido que en la reunión de la Ejecutiva federal de esta mañana analizarán los resultados con más profundidad.
Unos resultados que también se estudiarán en la Ejecutiva regional andaluza, que también se reúne este lunes y donde, ha dicho Mínguez, deben tomarse las "decisiones" sobre el papel que debe jugar Montero en el partido a partir de ahora.
"Es el Partido Socialista andaluz el que tiene que tomar las decisiones. En cualquier caso, tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, de todo el Partido Socialista y, evidentemente, de toda la militancia", ha declarado.
Además, ha dejado claro que el PSOE es un partido con 147 años de historia, en los que ya les han puesto "muchas esquelas", pero ha asegurado que siguen "con fuerza" y a día de hoy representan la "alternativa" en Andalucía.
Vox asegura que no pedirá "sillones", sino cambio de políticas y "prioridad nacional"
El cabeza de lista de Vox al Parlamento por Sevilla, Javier Cortés, ha querido dejar claro que su partido no pedirá "sillones" en un futuro gobierno de Juanma Moreno, sino el cambio de políticas y que la "prioridad nacional" sea una realidad en Andalucía.
En declaraciones a Canal Sur Radio, Cortés ha considerado que el resultado de las elecciones andaluzas de ayer domingo ha sido "un éxito para Vox".
"Nosotros recibimos ataques tanto por la derecha como por la izquierda y, aún así, hemos visto como PP y PSOE bajan y como más de medio millón de andaluces ha dicho que quiere más Vox, prioridad nacional y que Andalucía se una a esa ola de sentido común a la que ya se han unido Extremadura y Aragón, y a la que se va a unir Castilla y León", ha indicado.
Se ha mostrado convencido de que los andaluces quieren "menos bipartidismo, menos PP y PSOE, y quieren más Vox y prioridad nacional, y acabar con los efectos de la inmigración ilegal", ha señalado.
Adelante resalta que haber concurrido con Por Andalucía habría dado "peores resultados"
El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha reivindicado el espacio propio de su formación en las elecciones y ha resaltado que haber concurrido con Por Andalucía habría dado "peores resultados".
En sendas entrevistas con la Cadena SER y Canal Sur Radio, el candidato ha defendido que Adelante —que ha conseguido ocho escaños mientras Por Andalucía ha obtenido cinco— ha contribuido a ampliar un espacio de izquierdas pegado al territorio, que ha señalado que no puede caer en la "depresión permanente".
Con una "clara independencia del Gobierno del PSOE y Sumar", se han puesto "las bases para echar a la derecha en el futuro" en Andalucía, ha aseverado García, que ha señalado que no tiene dudas de que el PP de Juanma Moreno y Vox pactarán.
Maíllo descarta dimitir
El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha afirmado este lunes que "ahora mismo" no se ha planteado dimitir, ya que ha mantenido el resultado con cinco diputados y ha alegado que son "muy respetuosos con la voluntad del pueblo andaluz, que es sagrada".
En declaraciones a Radio Nacional (RNE) de España, Maíllo ha admitido que les hubiera gustado conseguir uno o dos diputados más en el Parlamento andaluz y ha advertido de que se ha producido un "cambio de paradigma en el electorado andaluz hacia el conservadurismo".
Según Maíllo, no se ha conseguido el objetivo de cambio de gobierno y, aunque "ha retrocedido la derecha y los resultados del PP son un fracaso para el proyecto personal de Moreno Bonilla", la "izquierda no suma para conseguir una alternativa".
Además, ha expresado su preocupación por el hecho de que "Vox intervenga con su política de recortes" sociales y de derechos.
Te puede interesar
Las elecciones de Andalucía en 5 claves: el batacazo del PSOE, la mayoría insuficiente del PP, la “prioridad nacional” de Vox…
El PSOE suma su cuarto batacazo consecutivo en elecciones autonómicas y cosecha su peor resultado histórico. El PP certifica su hegemonía, aunque necesitará de nuevo a Vox.
Conmemoran en la Casa de Juntas de Gernika los 500 años del Fuero Nuevo de Bizkaia
El Lehendakari, Imanol Pradales, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, han reivindicado en Gernika el autogobierno vasco con “nuevas capacidades” para afrontar retos como la migración y avanzar hacia el “desarrollo nacional pleno”, durante el acto celebrado en la Casa de Juntas para conmemorar el V centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia, una cita en la que ha destacado el valor del sistema foral como modelo basado en el pacto, la bilateralidad y las garantías jurídicas.
La Diputación de Bizkaia admite dudas sobre la candidatura de Bilbao al Mundial de Fútbol de 2030
La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado en Euskadi Irratia que las instituciones implicadas siguen realizando “una reflexión en profundidad” sobre la posibilidad de que Bilbao sea una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030.
Etxanobe sobre el Nuevo Fuero de Bizkaia: "La base del autogobierno que hoy tenemos está en él, en lo escrito por nuestros antepasados hace 500 años"
En el quinto centenario del Nuevo Fuero de Bizkaia, la diputada general de Bizkaia ha destacado el texto que de forma "contrastada y dialogada" suscribieron los vizcaínos de entonces, "un texto jurídico muy avanzado en la defensa de los derechos de las personas".
En directo: Conmemoración de los 500 años del Fuero Nuevo de Bizkaia
Hoy se celebra en Gernika el acto central con motivo de los 500 años del Foro Nuevo de Bizkaia y se podrá ver en directo (11.00 horas) en ETB1 y orain.eus.. Aprobado en 1526, el Nuevo Fuero de Bizkaia fue el texto legal sobre el que se erigió el autogobierno del territorio y consolidó un sistema político avanzado en ámbitos como la igualdad de género o las garantías procesales.
Será noticia: 500 aniversario del Fuero Nuevo de Bizkaia, Bizum llega a las tiendas y el PP depende de Vox en Andalucía
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Los socios del Gobierno de Navarra se reúnen esta tarde para tratar de reconducir la crisis generada en torno a los centros concertados
Geroa Bai y EH Bildu tumbaron en la votación del jueves la intención del consejero de Educación de cerrar 14 aulas en centros concertados y salió adelante la proposición de ley presentada por UPN.
El PP gana las elecciones andaluzas pero pierde la mayoría absoluta
Moreno Bonilla ha bajado de 58 diputados a 53 y necesitaba mantener 55 escaños para lograr la mayoría absoluta. Por su parte, el PSOE se queda con 28 diputados, dos menos que los obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas. Vox es tercera fuerza con 15 diputados y la candidatura de izquierdas Adelante Andalucía cuarta, dando la sorpresa y pasando de 2 a 8 diputados. La también coalición de izquierdas Por Andalucía mantiene sus 5 diputados.
Los sondeos otorgan la mayoría absoluta al PP de Juanma Moreno
El PP que contaba con 58 escaños, se quedaría con entre 56-59, por encima de los 55 necesarios para gobernar en solitario. El PSOE sería segunda fuerza bajando de 30 escaños a entre 26-29