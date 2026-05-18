El PP asegura que Moreno es "garantía", mientras que el PSOE decidirá sobre el papel que debe jugar Montero

El PSOE apoya a Montero y dice que el partido es quien debe tomar decisiones



La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha mostrado el respaldo de su partido a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y ha manifestado que es la Ejecutiva regional andaluza la que debe tomar las "decisiones" sobre su papel en el futuro del partido en esa comunidad autónoma.



En una entrevista en TVE, la portavoz ha reconocido que los resultados de las elecciones andaluzas —en los que han cosechado sus peores cifras con 28 escaños— no son los que querían, pero ha puesto en valor la campaña de Montero, a quien ha agradecido el "paso adelante" para encabezar la candidatura.



Mínguez ha asegurado que la exministra "se ha dejado la piel" enarbolando la bandera de la defensa de los servicios públicos durante la campaña y ha compartido que en la reunión de la Ejecutiva federal de esta mañana analizarán los resultados con más profundidad.



Unos resultados que también se estudiarán en la Ejecutiva regional andaluza, que también se reúne este lunes y donde, ha dicho Mínguez, deben tomarse las "decisiones" sobre el papel que debe jugar Montero en el partido a partir de ahora.



"Es el Partido Socialista andaluz el que tiene que tomar las decisiones. En cualquier caso, tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, de todo el Partido Socialista y, evidentemente, de toda la militancia", ha declarado.



Además, ha dejado claro que el PSOE es un partido con 147 años de historia, en los que ya les han puesto "muchas esquelas", pero ha asegurado que siguen "con fuerza" y a día de hoy representan la "alternativa" en Andalucía.