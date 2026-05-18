Etxanobe sobre el Nuevo Fuero de Bizkaia: "La base del autogobierno que hoy tenemos está en él, en lo escrito por nuestros antepasados hace 500 años"

En el 500 aniversario del Fuero Nuevo de Bizkaia, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha destacado la importancia de este texto y ha situado en él la base del autogobierno de hoy.

"No es sólo un documento jurídico histórico. Creo que tenemos que ver que la base del autogobierno que tenemos hoy, la semilla, está ahí", ha explicado este lunes por la mañana en Euskadi Irratia.

Ha destacado que los vizcaínos de hace 500 años pusieron por escrito las normas que debían regir entre ellos, y lo hicieron de manera "contrastada y dialogada, en un ejercicio que exigía un pacto permanente", como muestra que, en una sociedad que estaba organizada en estamentos, se llegó a establecer el principio de igualdad. "Fue un texto jurídico muy avanzado en la defensa de los derechos de las personas", ha señalado.

Preguntada por el impacto de este texto en el autogobierno actual, ha señalado que "cuando hoy vemos que pagamos los impuestos a la Diputación de Bizkaia o que ésta ofrece Servicios Sociales o hace carreteras, la base está en ese texto, por lo que no es sólo un texto jurídico importante de la historia, sino que podemos decir que es un sistema vivo en el que está nuestra propia identidad".

Según ha asegurado, "sin ese texto, nuestro pueblo no sería el mismo" y precisamente el objetivo de los actos y el reconocimiento de hoy es poner en valor aquellos que hicieron los antepasados.