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Pedro Sánchez pide dar "un impulso definitivo" al Tratado de Pandemias para "reforzar la salud global"

18:00 - 20:00
Pedro Sánchez en la OMS.
Euskaraz irakurri: Pandemien Itunari "behin betiko bultzada" ematea eskatu du Pedro Sanchezek, "osasun globala indartzeko"
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EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno ha intervenido en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra (Suiza), donde ha abogado por tomar medidas para mejorar la salud en todos los países del mundo, y poder trabajar para que una buena atención no dependa del lugar de nacimiento. 

Pedro Sánchez Gobierno de España Enfermedades La OMS hoy Política

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