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El PSOE respalda a Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra

Los socialistas piden respeto a la Justicia y destacan la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Imagen de archivo de Zapatero. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: PSOEk babesa eman dio Zapaterori, Plus Ultra auzian inputatuta egon ostean
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Agencias | EITB

Última actualización

El PSOE ha salido este martes en defensa del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero después de que haya sido citado como imputado en la causa del caso Plus Ultra, en la que se le atribuyen tres presuntos delitos (organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental). El partido ha reclamado “respeto a la Justicia y presunción de inocencia” en todo el proceso.

En un comunicado, los socialistas han subrayado que Zapatero lideró el Ejecutivo durante dos legislaturas marcadas por “avances en derechos, igualdad y protección social”, y han acusado a la derecha y a la ultraderecha de no haberle “perdonado” esas políticas. En este sentido, han afirmado que “la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances”.

El expresidente del Gobierno está citado para declarar el próximo 2 de junio ante el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, dentro de la investigación por supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Los socialistas han cerrado su comunicado con el mensaje de que “el que pueda hacer, que haga”, en referencia a la crítica política al caso.

Psoe Política

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