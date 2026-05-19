Reacciones a la imputación de Zapatero: El PP exige una comparecencia urgente de Sánchez y Vox pide al PP una moción de censura

El PP ha dicho este martes de que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero es de "extrema gravedad" por lo que ha exigido la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para dar explicaciones.

El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado como imputado al expresidente del Gobierno español el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

"Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema. No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya", ha escrito el secretario general del PP, Miguel Tellado, en una primera reacción en X.

El PP ha añadido, a través de un comunicado, que un cuarto de siglo de socialismo ha sido "corrompido" por la "indecencia" de Sánchez y de Zapatero.

Los populares han señalado que hoy se ha descubierto que "la corrupción no solo rodea a los que están sino también a los que estaban". Por ello, han considerado que el PSOE "debe ser rescatado de dos personas que están sometiendo a la marca a causas de disolución".

Vox pide al PP una moción de censura contra Sánchez

Vox cree que el PSOE ha "colapsado" tras la imputación de Zapatero y ha vuelto a exigir elecciones generales anticipadas. "El Partido Socialista ha colapsado y su colapso ha llevado al colapso de la nación", ha lamentado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, Garriga en una entrevista en Telecinco. Según ha explicado, "hoy para los españoles no es un buen día porque es la primera vez que un expresidente del Gobierno está imputado"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha ido más allá y ha reclamado este martes al PP que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez para "retratar" al Gobierno de España, que identifica con una "mafia" liderada por el jefe del Ejecutivo, después de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Sumar remarca que no afecta al gobierno de coalición

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, se ha afanado en desvincular la situación de Zapatero con el Ejecutivo de coalición y ha insistido en que van a volcarse en volver a aprobar la prórroga de contratos de alquiler.

Fuentes del grupo plurinacional han insistido en que se tiene que respetar la presunción de inocencia e insisten en sus sospechas de que puede haber un caso de lawfare. Es más, han tachado de injusto que Zapatero tenga que soportar ahora un "juicio mediático" tras conocerse su citación como investigado.

El Gobierno español confía en que "la Justicia haga justicia" con Zapatero

La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, ha defendido hoy el legado de Zapatero y ha confiado en que "la Justicia haga justicia" con su caso y se respete su presunción de inocencia.



En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Saiz ha señalado que el Gobierno ha acogido la noticia de la imputación "desde la tranquilidad, la confianza, la prudencia y el respeto a la Justicia", y ha recordado que la investigación a Plus Ultra comenzó con una denuncia de una organización "ultra, Manos Limpias".



Podemos afirma que el Gobierno "tiene más difícil" gobernar

La líder de Podemos, Ione Belarra, considera que "la derecha le tiene muchas ganas a Zapatero, eso es evidente, pero también el Gobierno cada vez lo tiene más difícil" En una rueda de prensa en el Congreso este martes, Belarra ha señalado que "un Gobierno que no se enfrenta a la corrupción, a la guerra sucia judicial, que se gasta el dinero de la vivienda y el que debería ir destinado a bajar el precio de la compra en armas y tanques por orden de Donald Trump, cada vez lo tiene más difícil".

Junts pide respetar la presunción de inocencia

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha pedido este martes que se respete la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras ser imputado en el 'caso Plus Ultra' y que se aclaren los hechos.



"Que se aclaren los hechos y se respete la presunción de inocencia. Aunque si algún partido ha sufrido el no respeto a la presunción de inocencia hemos sido nosotros, Junts", ha lamentado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

El Gobierno Vasco acoge con respeto y prudencia la imputación de Zapatero

La portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxea, ha acogido la imputación del expresidente José Lus Rodríguez Zapatero desde la "prudencia y el respecto a las actuaciones judiciales y a la presunción de inocencia".

Ubarretxena ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Vasco.

PNV pide cautela y prudencia

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha pedido cautela y prudencia antes de hacer valoraciones sobre este caso, porque las acusaciones "en principio son graves" y ha habido "mucho ruido" al respecto. Vaquero ha declarado que su formación queda a la espera de lo que den de sí las investigaciones y el proceso de instrucción que, ha matizado, está en una fase inicial.

A EH Bildu no le extrañaría que fuera 'lawfare', pero se muestra prudente

EH Bildu, socio parlamentario del Gobierno de España, considera que "no sería extraño" que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el 'caso Plus Ultra', sea víctima de 'lawfare'. Asi lo ha señalado Mertxe Aizpurua, portavoz de la coalición en el Congreso, quien ha matizado aún "no hay suficiente información".

En todo caso, lo que sí ha recalcado es que la imputación de Zapatero que se ha conocido este martes no afecta a su relación con el Gobierno de España porque "está por ver todavía qué hay exactamente detrás de todo esto. No ha cambiado nada para que nuestro apoyo siga siendo el que es, que a veces es total y a veces no lo es", ha remarcado la dirigente abertzale, quien ha llamado a la "prudencia" porque se hacen "demasiadas valoraciones precipitadas sin tener base".